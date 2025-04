Microsoft prepara nuove icone 3D per Office su Windows 11

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-04-2025] Commenti

Non è soltanto Apple ad aver deciso che è tempo di rinnovare l'aspetto dei propri prodotti.

Come ha scoperto l'utente di X jbgski, Microsoft ha iniziato a testare un nuovo design per le icone delle applicazioni di Microsoft 365 come parte di un aggiornamento visivo per Windows 11.

Le nuove icone abbandonano lo stile piatto bidimensionale introdotto nel 2018 a favore di un aspetto tridimensionale con bordi arrotondati, gradienti e un effetto di profondità.

Le icone aggiornate presentano un'estetica più "morbida", con ombre delicate e una tipografia leggermente rivista che mantiene le lettere distintive delle app (come la "W" di Word o la "X" di Excel) integrate in uno sfondo più dinamico. Lo stile si allinea al linguaggio di design di Windows 11, caratterizzato da angoli arrotondati.