Giocattoli Mattel con IA in arrivo entro fine anno: Barbie, Hot Wheels e UNO

Saranno tra i primi prodotti a beneficiare di un'iniezione di IA. Alleanza Mattel-OpenAI.

Mattel, il colosso dei giocattoli noto per marchi come Barbie, Hot Wheels e UNO, ha annunciato una collaborazione con OpenAI per integrare l'intelligenza artificiale nei suoi prodotti, prevedendo il lancio del primo giocattolo IA entro la fine dell'anno. L'obiettivo è creare esperienze di gioco interattive e «appropriate all'età», con un'attenzione particolare a sicurezza e privacy, come dichiarato da entrambe le aziende. La collaborazione si estende anche all'uso interno di strumenti come ChatGPT Enterprise per ottimizzare i processi creativi e produttivi di Mattel.

L'iniziativa arriva in un contesto di calo della domanda nel settore dei giocattoli, spinto da incertezze economiche e nuove politiche commerciali negli Stati Uniti. Mattel, che ha già diversificato la propria offerta con film, serie TV e giochi mobile basati su Barbie e Hot Wheels, vede nella IA un'opportunità per innovare e coinvolgere un pubblico più ampio. Al momento, non sono stati rivelati dettagli specifici su quali marchi o prodotti saranno i primi a incorporare la IA, né se si tratterà di giocattoli fisici, come magari una Barbie parlante, o di esperienze esclusivamente digitali.

Un comunicato successivo all'annuncio iniziale, rilasciato da OpenAI, ha chiarito che i prodotti AI saranno destinati a utenti di età superiore ai 13 anni, una decisione che riflette le complessità normative e tecniche legate all'uso dell'intelligenza artificiale in prodotti dedicati ai bambini più piccoli. Questa scelta sembra anche rispondere alle critiche passate per prevenire quelle future: nel 2015, il tentativo fatto da Mattel con "Hello Barbie" di lanciare una bambola con riconoscimento vocale capace di registrare conversazioni fu un fallimento per problemi di privacy e sicurezza, in particolare nella gestione dei dati raccolti.

Proprio questo resta un punto capace di destare preoccupazione, soprattutto considerando che OpenAI conserva i log delle conversazioni di ChatGPT praticamente in eterno. I genitori possono quindi seriamente preoccuparsi della possibilità che i giocattoli connessi possano raccogliere informazioni sensibili senza adeguate protezioni, nonostante le rassicurazioni di Mattel.