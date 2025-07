TIM regala la IA di Perplexity: un anno della versione Pro gratis

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-07-2025] Commenti (2)

Immagine: TIM

TIM ha deciso di approfittare dell'attuale entusiasmo per le IA generative lanciando un'offerta speciale: regala un anno di abbonamento gratuito a Perplexity Pro, la versione premium del motore di ricerca AI conversazionale, a tutti i clienti consumer, sia di rete fissa sia mobile. L'offerta è del valore di circa 229 euro annui (20 euro al mese) ed è accessibile tramite il programma fedeltà TIM Party; rappresenta la prima partnership di questo tipo tra un operatore telefonico italiano e una piattaforma AI.

Perplexity Pro si vanta di fornire risposte rapide, precise e basate su fonti verificate, combinando modelli linguistici avanzati con ricerche web in tempo reale. Gli utenti possono porre domande in linguaggio naturale, effettuare ricerche illimitate, interagire vocalmente, analizzare documenti, generare contenuti, immagini, presentazioni e persino dashboard interattive. La piattaforma sceglie automaticamente il modello AI più adatto tra quelli di OpenAI (ChatGPT), Anthropic (Claude), Google (Gemini) e Deepseek (R1 1776), promettendo risposte personalizzate e affidabili.

Per attivare l'offerta i clienti TIM devono accedere al programma TIM Party tramite app o sito web, richiedere un codice promozionale e registrarsi su Perplexity tramite un link dedicato. L'abbonamento è valido per 12 mesi senza obbligo di inserire una carta di credito; è disponibile solo per nuovi utenti senza un abbonamento Pro attivo e non sarà automaticamente rinnovato.

La partnership con TIM rappresenta un passo strategico per Perplexity: sta espandendo la sua presenza attraverso accordi con operatori come Deutsche Telekom per l'AI Phone e trattative con Samsung e Motorola per integrare il suo assistente IA nei loro smartphone. Il lancio del browser Comet e della funzione Deep Research dimostrano l'ambizione di Perplexity di competere con Google non solo nella ricerca ma anche nella navigazione web e nell'automazione. Tuttavia la decisione di raccogliere dati per pubblicità personalizzate tramite Comet ha suscitato polemiche: BBC che ha intimato a Perplexity di sospendere l'uso di crawler sui suoi contenuti.