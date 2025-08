Iliad vende iPhone ricondizionati e Samsung Galaxy nelle Simbox: acquisti rapidi a domicilio

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-08-2025] Commenti

A partire dal 31 luglio Iliad ha introdotto una novità significativa nel suo modello di distribuzione, rendendo possibile l'acquisto di smartphone, inclusi iPhone ricondizionati e Samsung Galaxy, direttamente dalle Simbox presenti negli Iliad Corner e Store. L'iniziativa si inserisce nella strategia di Iliad tesa a rafforzare la propria presenza nel mercato italiano, non solo come operatore telefonico ma anche come rivenditore di dispositivi tecnologici.

Le Simbox, totem interattivi presenti principalmente nei centri commerciali e in circa 60 Iliad Store in Italia, erano finora utilizzate per l'acquisto e l'attivazione di Sim ed eSim. Ora grazie a un aggiornamento del sistema consentono anche di selezionare e ordinare smartphone dal catalogo ufficiale di Iliad, che include sia dispositivi nuovi che ricondizionati. Tra i modelli disponibili ci sono iPhone di ultima generazione, come la serie iPhone 16, e iPhone ricondizionati; i prezzi vanno dai 169 euro richiesti per l'iPhone SE 2020 fino ai 599 euro dell'iPhone 13 Pro da 256 GB. Per quanto riguarda Samsung, l'offerta spazia dal Galaxy A16 ai pieghevoli come il Galaxy Z Fold 7 e Z Flip7. L'acquisto viene concluso nel negozio ma la consegna avviene a domicilio entro 3-5 giorni lavorativi.

Iliad afferma che gli smartphone ricondizionati sono «paragonabili al nuovo», sottoposti a rigorosi test di qualità, aggiornamenti software, pulizia e, se necessario, riparazioni. Ogni iPhone ricondizionato è coperto da una garanzia di 12 mesi, con possibilità di riparazione o sostituzione gratuita in caso di difetti di conformità. Quel che non è chiaro è se i dispositivi siano rigenerati direttamente da Apple o da partner terzi.

Per quanto riguarda i metodi di pagamento, i clienti possono scegliere tra un pagamento in un'unica soluzione direttamente al Corner o allo Store, oppure optare per finanziamenti a tasso zero. Questi sono elaborati in collaborazione con Findomestic e prevedono piani a 12 o 24 rate mensili per tutti gli smartphone, mentre per gli iPhone è offerto anche un finanziamento Younited Pay con opzioni a 12 o 20 rate e possibilità di permuta del vecchio dispositivo tramite un programma di trade-in. Quest'ultima opzione consente di ottenere sconti restituendo lo smartphone al termine del finanziamento. Le condizioni dettagliate sono consultabili sul sito ufficiale di Iliad.

L'iniziativa si colloca in un contesto di forte crescita del mercato dei dispositivi ricondizionati. Secondo una ricerca Doxa, il 74% degli italiani preferisce acquistare prodotti rigenerati e gli smartphone rappresentano il 46% delle vendite in questo settore. Gli iPhone in particolare dominano il mercato del ricondizionato: Apple nel 2022 ha coperto il 49% del segmento globale, grazie a una strategia che include batterie e scocche nuove per rendere i dispositivi esteticamente indistinguibili dai nuovi.