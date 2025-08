FlyOOBE, l’erede di Flyby11: nuove funzioni per aggirare i requisiti di Windows 11 e personalizzare l’OS

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-08-2025] Commenti (1)

A partire da luglio lo strumento open source Flyby11, noto per consentire l'installazione di Windows 11 su PC che non soddisfano i requisiti hardware imposti da Microsoft, ha subito una trasformazione significativa, a partire dal cambio di nome in FlyOOBE. Ciò riflette l'evoluzione delle funzionalità del software, che ora include opzioni avanzate per personalizzare l'esperienza iniziale di Windows 11 (chiamata OOBE, Out-of-Box Experience) e aggirare in modo più efficace le restrizioni hardware, come quelle relative a TPM 2.0, Secure Boot e CPU non supportate.

FlyOOBE si basa sul successo di Flyby11, un'utilità che dal 2024 ha semplificato l'installazione di Windows 11 24H2 su sistemi non conformi ai requisiti minimi di Microsoft, come processori Intel precedenti all'ottava generazione, AMD Ryzen di prima generazione o PC privi di chip TPM 2.0. La nuova versione introduce un'interfaccia rinnovata e un sistema di plugin che consentono non solo di aggirare i controlli hardware ma anche di personalizzare l'installazione: viene rimosso il bloatware (le app preinstallate ma indesiderate) e ottimizzate le impostazioni di sistema direttamente durante la fase di configurazione iniziale.

Il funzionamento di FlyOOBE rimane intuitivo, rendendo il software accessibile anche agli utenti meno esperti. Dopo aver scaricato l'ultima versione da GitHub, l'utente decomprime il file FlyOOBE.zip e avvia l'eseguibile. L'interfaccia, ora disponibile anche in italiano grazie a un aggiornamento recente, guida l'utente attraverso tre metodi principali per l'installazione o l'aggiornamento di Windows 11: il "Metodo 1" utilizza il parametro /product server per ingannare il setup, facendogli credere che si stia installando Windows Server, evitando quindi i controlli su TPM, Secure Boot o CPU; il "Metodo 2" modifica automaticamente le chiavi di registro per consentire l'aggiornamento in place senza perdita di dati; il "Metodo 3", introdotto di recente, forza il download di Windows 11 24H2 tramite Windows Update anche su sistemi ufficialmente supportati ma non ancora idonei.

Un'aggiunta significativa di FlyOOBE è la modalità sperimentale, annunciata a giugno 2025, destinata agli utenti Insider e a quelli più esperti. Questa modalità permette di bypassare non solo i requisiti hardware ma anche i controlli sui driver, facilitando l'installazione su configurazioni particolarmente datate. Lo sviluppatore avverte che questa opzione è rischiosa e richiede un backup dei dati, poiché potrebbe causare instabilità su sistemi con hardware non completamente compatibile. FlyOOBE include inoltre Fresh11, un plugin per rimuovere le app preinstallate di Windows 11, come quelle di Microsoft 365 o giochi promozionali, e consente di creare punti di ripristino.

Chiaramente l'uso di FlyOOBE non è privo di rischi. Microsoft non supporta ufficialmente l'installazione di Windows 11 su hardware non conforme e gli aggiornamenti futuri potrebbero non essere garantiti. Inoltre, Microsoft Defender potrebbe segnalare FlyOOBE come un'applicazione non firmata, generando falsi positivi; lo sviluppatore afferma però che sta lavorando a un sistema per aggirare questo problema. Un altro limite importante consiste nel fatto che FlyOOBE non può aggirare il requisito delle istruzioni SSE4.2/PopCnt, escludendo i PC più vecchi, come quelli con processori Intel Core 2 Duo o AMD Phenom.