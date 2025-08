Spotify Premium rincara ancora: da settembre scatta l'aumento per l'Italia

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-08-2025] Commenti (1)

Spotify ha annunciato un nuovo aumento del prezzo del suo abbonamento Premium Individual, che a partire da settembre 2025 passerà da 10,99 euro a 11,99 euro al mese in Italia. Questo rincaro, pari a un incremento del 9% su base mensile, rappresenta il secondo aumento in tempi recenti: segue quello del luglio 2023 che aveva portato il piano individuale da 9,99 euro a 10,99 euro. La decisione, che coinvolge diversi mercati globali tra cui Europa, Sud Asia, America Latina, Africa e Medio Oriente, è stata comunicata agli utenti tramite email. Spotify giustifica l'aumento con la necessità di finanziare investimenti in nuovi contenuti esclusivi, come podcast e musica, costi legati a licenze con le major discografiche e sviluppi tecnologici, tra cui raccomandazioni personalizzate basate sull'intelligenza artificiale.

L'aumento si applica esclusivamente al piano Premium Individual, che offre ascolto senza pubblicità, download di brani per l'ascolto offline e riproduzione on-demand su più dispositivi, con una qualità audio fino a 320 kbit/s tramite app. Non sono stati annunciati cambiamenti immediati per gli altri piani: Premium Student (6,49 euro al mese), Premium Duo (16,99 euro al mese) e Premium Family (20,99 euro al mese). Indiscrezioni di qualche mese fa lasciano pensare che la correzione del prezzo di Premium Individual sia solo l'inizio.

Spotify ha contestualmente smentito le speculazioni sull'inserimento di pubblicità nel servizio Premium, e sta esplorando nuove formule, come un abbonamento "Super Premium" o "Music Pro" - dal costo ipotizzato di circa 18 euro al mese - che dovrebbe offrire accesso anticipato a nuovi brani, qualità audio superiore e privilegi come la prelazione per l'acquisto dei biglietti dei concerti.