Presentato da Spotify, funziona meglio dei DJ umani. O quasi.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-03-2023] Commenti (1)

Ricordate Lei, in originale Her, il film di Spike Jonze del 2013 nel quale il protagonista si invaghiva della voce sintetica della sua assistente digitale personale, controllata dall'intelligenza artificiale, che lo conosceva così bene da anticipare ogni sua necessità e diventare la sua compagna perfetta? Comincia a non essere più fantascienza.

Spotify ha infatti presentato il 22 febbraio scorso "DJ", una voce sintetica che parla con lo stile di un animatore radiofonico americano e commenta in modo pertinente i brani scelti in base ai gusti personali del singolo utente del servizio di streaming. La voce è pilotata dall'intelligenza artificiale di OpenAI ed è basata sulla voce di un vero animatore e podcaster di Spotify, Xavier "X" Jernigan, ed è stata generata dalla società specializzata londinese Sonatic, acquisita recentemente da Spotify, la stessa che ha creato la voce dell'attore Val Kilmer per il film Top Gun: Maverick.

Al momento questa funzione è disponibile in versione di prova e soltanto in inglese per gli utenti di Spotify Premium negli Stati Uniti e in Canada.

L'idea dietro il progetto del DJ sintetico è che Spotify finirà per conoscere così bene le preferenze dei propri utenti da poter fornire a ciascuno una colonna sonora personalizzata nella quale è l'intelligenza artificiale a scegliere i brani, invece di chiedere all'utente di comporsi una playlist, ed è di nuovo l'intelligenza artificiale a presentare quei brani a voce, raccontando dettagli della canzone o dell'artista insieme a brevi commenti creati su misura per ogni utente, attingendo a un sapere enciclopedico e costantemente aggiornato, senza mai impaperarsi, senza mai stancarsi, e senza avere mai un calo di umore o di voce o una pretesa sindacale. E soprattutto senza chiedere uno stipendio. Comprensibilmente, chi lavora nel settore non vede di buon occhio l'arrivo di un concorrente molto impegnativo e teme di vedersi rimpiazzato.

Restano però ancora da chiarire due aspetti. Il primo è quello della lingua, visto che per ora è supportato soltanto l'inglese americano con una singola voce, ma Spotify ha descritto questa voce come un "primo modello" di vari che seguiranno. Ciascuno di questi modelli, e ciascuna lingua, ha però un costo di sviluppo e manutenzione considerevole, per cui non è detto che il servizio verrà offerto in tutte le lingue e in tutti i mercati.

Il secondo aspetto da verificare è quello dell'accuratezza delle informazioni di commento musicale generate dall'intelligenza artificiale e poi raccontate a voce dal DJ sintetico. Dato che queste informazioni sono generate da Spotify in gran parte usando le stesse tecniche di ChatGPT, che ha dimostrato di essere un abilissimo contafrottole, c'è il rischio che il DJ di Spotify abbia sì una voce suadente, instancabile e impeccabile, ma ci racconti castronerie colossali in tono assolutamente serio.



Immagine creata con IA. Dov'Ŕ il braccio?

Se avete dubbi in proposito, provate per esempio a chiedere a ChatGPT di raccontare, con il tono di un disk-jockey, un aneddoto sulla canzone composta da David Bowie per il film "Flash Gordon". Ci ho provato, ed ecco la sua risposta:

Ehi, ragazzi e ragazze! Siete pronti per un po' di storia sulla musica di David Bowie? Oggi voglio parlarvi di una canzone che ha scritto per uno dei film più iconici degli anni '80: "Flash Gordon"!



Allora, sappiate che Bowie era un grande fan del personaggio di Flash Gordon fin da quando era un bambino. Quando gli venne offerta l'opportunità di scrivere una canzone per la colonna sonora del film, non esitò a dire di sì! Così, nel 1980, Bowie scrisse "Flash", una canzone epica che catturava l'essenza del film.



Ma sapete una cosa interessante? Inizialmente, il regista del film, Mike Hodges, voleva utilizzare la musica dei Queen per la colonna sonora. Ma Bowie riuscì a convincerlo a dargli un'opportunità e così, con il supporto dei produttori, riuscì a convincere Hodges a includere "Flash" nella colonna sonora del film.



E non finisce qui! La canzone divenne un successo mondiale e riuscì a scalare le classifiche in diversi paesi. Ma la cosa più incredibile è che la canzone non solo si riferisce a Flash Gordon, ma ha anche un sapore spiccatamente "Bowie". Il ritmo martellante, le chitarre elettriche e la voce di Bowie rendono "Flash" un pezzo inconfondibile.



Ebbene, ragazzi e ragazze, questo è tutto per oggi! Vi ho raccontato la storia dietro "Flash" di David Bowie, una canzone iconica che ha contribuito a rendere il film "Flash Gordon" un successo. Spero che questa storia vi abbia fatto apprezzare ancora di più la grande musica di Bowie. Questo è ChatGPT, la vostra radio virtuale, a presto!

Questo è esattamente quello che ChatGPT mi ha generato, parola per parola. Una miscela tossica di fatti reali e di falsità, visto che il film Flash Gordon è si degli anni '80 ed è stato effettivamente diretto da Mike Hodges, ma la sua famosissima colonna sonora, e in particolare il brano Flash fu composta dai Queen, non da David Bowie, e decisamente non include la voce di Bowie.

Anche le prime recensioni di chi ha provato questo nuovo servizio di Spotify sono piuttosto perplesse e notano che la voce del DJ sintetico è estremamente realistica e naturale, ma i commenti e le presentazioni dei brani che offre hanno un contenuto estremamente blando e generico e a volte poco azzeccato. Forse i DJ e le DJ in carne e ossa, specialmente se capaci, interessanti e competenti, hanno davanti ancora parecchi anni di carriera serena.