YouTube, anche gli utenti gratuiti possono scaricare i video. Limiti per qualità e contenuti



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-08-2025]

youtube utenti gratuiti download video
Foto di CardMapr.nl.Foto di CardMapr.nl.

YouTube ha introdotto una novità interessante e per certi versi inaspettata: ha infatti esteso la possibilità di scaricare video per la visione offline anche agli utenti che non possiedono un abbonamento Premium. Questa funzione, precedentemente riservata agli abbonati, rappresenta un cambiamento importante nella strategia della piattaforma, che sembra voler rispondere alle richieste di maggiore accessibilità da parte degli utenti, pur mantenendo alcune limitazioni per preservare il valore dell'offerta a pagamento. Al momento in cui scriviamo, la notizia, emersa inizialmente attraverso segnalazioni di utenti su Reddit, non è stata ancora accompagnata da un annuncio ufficiale, ma è stata confermata da diverse fonti.

La funzione di download consente agli utenti gratuiti di salvare video direttamente dall'app YouTube per guardarli senza connessione Internet. Tuttavia questa possibilità è soggetta a diverse restrizioni. In primo luogo la qualità dei video scaricabili è limitata a risoluzioni basse, nello specifico 360p e 144p. Si tratta di un compromesso significativo rispetto a quanto spetta agli abbonati Premium, i quali possono scaricare contenuti fino a 1080p (Full HD) e in alcuni casi anche in 4K, a seconda delle impostazioni e della disponibilità del contenuto. La scelta di limitare la qualità per gli utenti gratuiti è evidentemente una strategia deliberata per mantenere un incentivo all'acquisto dell'abbonamento Premium, che in questo modo continua a offrire un'esperienza di visione offline di livello superiore.

Un'altra limitazione rilevante riguarda il numero di video che gli utenti gratuiti possono scaricare. A differenza degli abbonati Premium, che godono di download illimitati, gli utenti senza abbonamento devono rispettare un tetto massimo, anche se le fonti non specificano un numero preciso. Questa restrizione è probabilmente pensata per evitare un utilizzo eccessivo della funzione e per incoraggiare gli utenti a considerare l'upgrade al piano a pagamento. I video scaricati non possono essere trasferiti al di fuori dell'app YouTube: la misura è probabilmente volta a prevenire la distribuzione non autorizzata di contenuti e a tutelare i diritti dei creatori di contenuti. I file scaricati richiedono una sincronizzazione periodica con l'app per rimanere accessibili, il che significa che gli utenti devono connettersi online almeno una volta entro un determinato periodo di tempo (anche questo non specificato).

Un aspetto cruciale della nuova funzione è l'esclusione dei video musicali dalla possibilità di download per gli utenti gratuiti. La musica rappresenta infatti un elemento strategico per YouTube, soprattutto in un contesto di competizione con piattaforme come Spotify e Apple Music: pertanto la possibilità di scaricare video musicali rimane un'esclusiva degli abbonati Premium, che possono accedere a contenuti musicali offline sia tramite YouTube che tramite YouTube Music. Questa limitazione rafforza il posizionamento del piano Premium che, al costo di 13,99 euro al mese per il piano individuale o 25,99 euro per il piano famiglia, offre un'esperienza più completa includendo anche la riproduzione in background e la visione senza pubblicità.

Sullo stesso tema:
ACR, la smart TV vi spia davvero
Raid Guardia di Finanza contro youtuber italiano. Recensiva retroconsole forse c...
Tutti registi con Gemini: la IA di Google trasforma le foto in brevi video
YouTube spegne la monetizzazione ai video spazzatura generati dalle IA

Il procedimento da seguire per scaricare un video è semplice. Basta aprire l'app YouTube, accedere con il proprio account, selezionare un video (non musicale) e verificare la presenza dell'opzione di download, solitamente indicata da un'icona dedicata. Una volta scaricato, il contenuto viene salvato in una sezione specifica del profilo utente accessibile anche offline.

Non perderti anche:
YouTube cambia la ricerca: il carosello IA rischia di penalizzare i creatori di ...
Bufera su YouTube: Google utilizza video per addestrare IA senza informare creat...
YouTube combatte chi salta la pubblicità: il video parte in ritardo
YouTube userà la IA per annunci sempre più invasivi

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Il fondatore di Microsoft ha chiesto all'UE di rendere più difficili gli ingressi in Europa ai migranti africani che cercano di raggiungere il continente attraverso le attuali rotte di passaggio. Sei d'accordo?
Sì.
No.

Mostra i risultati (2147 voti)
Agosto 2025
n. 3981 del 21-08-2025
PayPal, allarme sicurezza: i dati di 15,8 milioni di account in vendita sul dark web
n. 3980 del 19-08-2025
Volkswagen, microtransazioni nelle auto: per utilizzare tutti i cavalli bisogna abbonarsi
n. 3979 del 18-08-2025
Stop al telemarketing selvaggio: in funzione i filtri Agcom che bloccano i numeri falsi
n. 3978 del 14-08-2025
Microsoft fagocita GitHub: fine dell'indipendenza dopo sette anni. Futuro nella IA
n. 3977 del 12-08-2025
Chiede a ChatGPT come sostituire il sale, finisce in ospedale con una malattia di cent'anni fa
n. 3976 del 11-08-2025
Windows 2030, addio a mouse e tastiera: farà tutto la IA
n. 3975 del 08-08-2025
La bolla finanziaria degli LLM
n. 3974 del 06-08-2025
WhatsApp senza account: arrivano le Guest Chat per comunicare da "anonimi"
n. 3973 del 03-08-2025
La pittura al grafene che sostituisce i caloriferi e consuma il 40% in meno
Luglio 2025
n. 3972 del 31-07-2025
Allora, che cosa si può fare?
n. 3971 del 29-07-2025
Piantedosi propone nuova Autorità per WhatsApp, Telegram e Signal. Messaggistica sotto controllo
n. 3970 del 28-07-2025
Windows XP gira emulato nel browser. Un tuffo nella nostalgia dei primi anni 2000
n. 3969 del 24-07-2025
PosteMobile da Vodafone a TIM: cambio rete nel 2026. 5 milioni di utenti coinvolti
n. 3968 del 23-07-2025
Fratelli d'Italia, stretta sul ''pezzotto'': sanzioni per gli utenti fino a 16.000 euro
n. 3967 del 21-07-2025
Scoprire gli amanti al concerto e licenziarli? In Italia non sarebbe mai potuto succedere
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 22 agosto
2024
Windows 11, Microsoft è più ligia nei controlli
2023
Fiumi di fake news generate dall'IA per fare soldi
2022
Un chip nella mano al posto della chiave dell'auto
2020
Da Microsoft una tastiera wireless con tasto misterioso a forma di cuore
2019
L'analisi del sangue che predice quando moriremo
2018
Imbarazzo in Huawei, scoperta a barare nello spot dei Nova 3
2017
Il Windows App Store è il paradiso dei pirati
2016
L'NSA si lascia sfuggire armi informatiche segrete
2015
L'e-diesel senza gasolio di Audi, carburante ''pulito''
2014
Microsoft accelera e toglie i veli a Windows 9 a settembre
2013
Tre modi per liberare spazio su Android
2012
Garante privacy, niente conti correnti aperti al Fisco
2011
Prezzi stracciati per il TouchPad di HP
2008
Tutti un po' designer
2007
Chi si fida di Net-Jokes
2006
La culla del Wi-Max
2005
Google aiuta i terroristi?
2003
Neural n. 20
2002
Masterizzare a razzo
2001
Quinto potere
Olimpo Informatico


 
web metrics