Microsoft sviluppa in casa due modelli di IA: primi passi per ridurre dipendenza da OpenAI

MAI-Voice-1 e MAI-1-preview sarebbero già in grado di competere con i migliori modelli della concorrenza.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 31-08-2025]

microsoft ia mai
Immagine: Microsoft.

Microsoft ha annunciato il lancio di due nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati internamente, MAI-Voice-1 e MAI-1-preview, segnando un passo significativo verso la riduzione della dipendenza da OpenAI, partner storico dell'azienda. Questi modelli rappresentano i primi sforzi di Microsoft per costruire una propria infrastruttura di IA generativa, con l'obiettivo di potenziare applicazioni come Copilot e diversificare le sue capacità tecnologiche.

MAI-Voice-1 è un modello di generazione vocale già integrato in Copilot Daily e Copilot Podcasts, progettato per creare audio espressivo e di alta fedeltà. Secondo Microsoft, il modello è estremamente efficiente, capace di generare un minuto di audio in meno di un secondo utilizzando una singola GPU. Questa velocità lo rende ideale per applicazioni in tempo reale, come la sintesi vocale per assistenti virtuali o la creazione di contenuti audio personalizzati. Per dimostrare le sue capacità, Microsoft ha introdotto un'esperienza sperimentale chiamata Copilot Audio Expressions, disponibile tramite Copilot Labs. Gli utenti possono inserire un testo, selezionare voce, stile e modalità per generare audio personalizzato, con la possibilità di scaricare il risultato. Per esempio, un utente potrebbe creare un messaggio vocale con intonazioni specifiche per un podcast o una presentazione, rendendo MAI-Voice-1 una risorsa versatile per creatori di contenuti e sviluppatori.

MAI-1-preview è il primo modello di linguaggio su larga scala (LLM) addestrato internamente da Microsoft, utilizzando circa 15.000 GPU NVIDIA H100 per il pre-addestramento e il post-addestramento. Si tratta di un modello di tipo Mixture-of-Experts (MoE), un'architettura che attiva solo una parte dei parametri del modello per ogni input, migliorando l'efficienza rispetto ai modelli densi tradizionali. Questo approccio consente a MAI-1-preview di gestire compiti complessi con un consumo computazionale ridotto. Il modello è in fase di test pubblico su LMArena, una piattaforma per la valutazione comunitaria dei modelli, ed è disponibile tramite API per "tester fidati". Microsoft prevede di integrarlo gradualmente in alcune funzionalità testuali di Copilot nelle prossime settimane, con l'obiettivo di raccogliere feedback per migliorarne le prestazioni. Secondo quanto riportato, MAI-1-preview eccelle nel seguire istruzioni e fornire risposte utili a domande quotidiane, posizionandosi come un concorrente diretto di modelli come quelli di OpenAI e Anthropic.

La decisione di sviluppare modelli interni arriva in un momento in cui Microsoft cerca di ridurre la sua dipendenza da OpenAI, nonostante una collaborazione consolidata che include miliardi di dollari di investimenti e l'integrazione delle API di OpenAI in Azure. I nuovi modelli di Microsoft paiono in grado di competere alla pari con quelli di OpenAI e Anthropic, con test interni che mostrano prestazioni paragonabili a modelli all'avanguardia come o1 di OpenAI. Microsoft ha chiarito che MAI-1-preview non sostituirà i modelli di OpenAI in Copilot, ma si affiancherà a essi insieme a modelli open-source, creando un approccio ibrido che massimizza flessibilità e controllo sui costi. Ciò è ulteriormente supportato dall'introduzione di un'infrastruttura di calcolo di nuova generazione, con cluster GB200 (basati su NVIDIA Blackwell B200), che potenzierà i futuri sviluppi di Microsoft AI (MAI).

Sullo stesso tema:
Browser IA, l'allarme di Malwarebytes: ingannare gli assistenti e rubare dat...
Microsoft introduce Copilot in Excel ma avverte: non usatelo per calcoli precisi...
Il CEO di OpenAI avverte: l'IA è una bolla, qualcuno perderà un sa...
Le IA vendute come oracoli sono solo fuffa: ecco perché

Per quanto riguarda i motivi che avrebbero spinto Microsoft a mettersi "in proprio" nel settore della IA, da più parti si suggerisce che la strategia di Microsoft possa essere una risposta alle tensioni con OpenAI, sviluppatesi in particolare dopo che quest'ultima ha rifiutato - si dice - di condividere dettagli tecnici su modelli come o1. Inoltre, la scelta di testare MAI-1-preview su LMArena e limitare l'accesso API ai tester fidati suggerisce un approccio cauto, probabilmente per evitare problemi di prestazioni o sicurezza in questa fase iniziale. Microsoft ha dichiarato di avere obiettivi ambiziosi per MAI, con piani per migliorare i modelli e ampliarne l'uso in Copilot e altre applicazioni. L'azienda sta anche collaborando con i team che si occupano dei prodotti Microsoft per «raggiungere miliardi di utenti», come spiegato nel post di presentazione sul blog aziendale.

Sullo stesso tema:
IA e Modelli linguistici, la loro capacità di ragionare è solo un '...
Debutta ChatGPT-5, utenti si ribellano: è come aver perso una persona cara....
La bolla finanziaria degli LLM
ChatGPT si evolve: invita gli utenti a prendersi una pausa e si preoccupa della ...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Secondo te, come bisogna definire chi commette intrusioni informatiche?
un hacker
un cracker
un grissino

Mostra i risultati (5143 voti)
Settembre 2025
n. 3986 del 01-09-2025
Meta accede a tutto il rullino fotografico senza permesso. Ma disattivare si può: ecco come
Agosto 2025
n. 3985 del 28-08-2025
Google, stop all'obbligo di usare Gmail per gli account Android
n. 3984 del 27-08-2025
Browser IA, l'allarme di Malwarebytes: ingannare gli assistenti e rubare dati è fin troppo semplice
n. 3983 del 26-08-2025
Lo script che estende gli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10 anche senza account Microsoft
n. 3982 del 25-08-2025
La Danimarca saluta la posta cartacea: la consegna delle lettere terminerà alla fine dell'anno
n. 3981 del 21-08-2025
PayPal, allarme sicurezza: i dati di 15,8 milioni di account in vendita sul dark web
n. 3980 del 19-08-2025
Volkswagen, microtransazioni nelle auto: per utilizzare tutti i cavalli bisogna abbonarsi
n. 3979 del 18-08-2025
Windows 11 24H2, dopo l'aggiornamento i dischi scompaiono. E i dati possono corrompersi
n. 3978 del 14-08-2025
Microsoft fagocita GitHub: fine dell'indipendenza dopo sette anni. Futuro nella IA
n. 3977 del 12-08-2025
Chiede a ChatGPT come sostituire il sale, finisce in ospedale con una malattia di cent'anni fa
n. 3976 del 11-08-2025
Windows 2030, addio a mouse e tastiera: farà tutto la IA
n. 3975 del 08-08-2025
La bolla finanziaria degli LLM
n. 3974 del 06-08-2025
WhatsApp senza account: arrivano le Guest Chat per comunicare da "anonimi"
n. 3973 del 03-08-2025
La pittura al grafene che sostituisce i caloriferi e consuma il 40% in meno
Luglio 2025
n. 3972 del 31-07-2025
Allora, che cosa si può fare?
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 1 settembre
2024
Il caso Musk fra libertà e neutralità
2023
Microsoft toglie Teams da Office 365 e il prezzo cala
2022
La sicurezza dell'Internet satellitare
2021
Windows 11, svelata la data di lancio
2020
L'update di Windows 10 che causa le schermate blu
2019
La maledizione dei connettori USB
2018
L'emulatore che converte i vecchi giochi per NES in widescreen
2017
iPhone 8, Apple fissa la data di lancio
2016
Gli orari dei treni arrivano su Google Maps
2015
Honor 7 sbarca in Italia
2014
Sfondare le reti Wi-Fi al primo tentativo
2012
[IFA 2012] HTC Desire X, social con fotocamera di qualità
2011
Galaxy Note, a metà tra un tablet e uno smartphone
2010
Fotolia arriva a dieci
2009
Il trojan che registra le telefonate di Skype
2008
L'ultraportatile di Fujitsu Siemens
2007
Microsoft a caccia di Autopatcher
2006
iPod, dunque sono
2005
Criminalizzazione di massa degli utenti di 3
2004
Nel MetaMondo Urbani non governa
2003
La superiorità dell'Open Source
2002
Telefono fisso, ma quanto ci costi?
Olimpo Informatico


 
web metrics