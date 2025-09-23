iPhone Air: sorpresa, il melafonino più sottile è resistente e si ripara facilmente

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-09-2025] Commenti (1)

Con il lancio dell'iPhone Air, Apple ha introdotto il suo smartphone più sottile di sempre, con uno spessore di appena 5,64 mm. Questa scelta progettuale ha suscitato interrogativi sulla resistenza e sulla riparabilità del dispositivo, due aspetti spesso sacrificati in nome del design. Le analisi condotte da iFixit e da altri esperti del settore indicano invece che l'iPhone Air riesce a mantenere un buon equilibrio tra estetica, robustezza e accessibilità tecnica, nonostante la struttura estremamente compatta.

Il segreto risiede nella distribuzione interna dei componenti. Apple ha concentrato la logica e i circuiti principali nella zona superiore del dispositivo, dove si trova il rilievo della fotocamera, lasciando spazio nella parte centrale per la batteria. Questa scelta ha permesso di evitare sovrapposizioni e ha semplificato il processo di smontaggio. Il risultato è una procedura per il disassemblaggio relativamente semplice che riduce il rischio di danneggiare componenti durante le riparazioni.

Il punteggio di riparabilità assegnato da iFixit è pari a 7 su 10, un valore sorprendente per un dispositivo così sottile. Tra gli elementi che contribuiscono positivamente ci sono l'uso di componenti modulari, la presenza di un adesivo separabile per la batteria e un design che facilita la sostituzione di parti soggette a usura, come la porta USB-C. Quest'ultima è incastonata in una struttura in titanio stampata in 3D: una soluzione che migliora la resistenza meccanica e semplifica l'eventuale intervento.

Anche sul fronte della durata ci sono sorprese: i test condotti da JerryRigEverything hanno evidenziato una resistenza superiore alle aspettative. Il dispositivo ha infatti resistito a pressioni fino a 216 libbre (quasi 100 kg) prima che il display cedesse, mentre il vetro posteriore è rimasto intatto. La scocca in titanio contribuisce in modo significativo alla rigidità strutturale, compensando la sottigliezza del profilo.

Per ottenere questi risultati alcune rinunce sono state necessarie. L'iPhone Air è dotato di una sola fotocamera posteriore e manca di altoparlanti stereo, elementi presenti nei modelli più grandi. Anche la batteria da 12,26 Wh è meno capiente rispetto alle versioni Pro; ma l'efficienza energetica del chip A19 Pro consente un'autonomia giornaliera soddisfacente. La compatibilità con il modulo MagSafe e la condivisione della stessa cella batteria con il MagSafe Battery Pack semplificano ulteriormente la gestione dei ricambi.

Qui sotto, il video in cui gli esperti di iFixIt fanno a pezzi l'iPhone Air e il test di resistenza di JerryRigEverything.