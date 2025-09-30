Microsoft Foto categorizza automaticamente le immagini in base al contenuto, grazie alla IA



Microsoft sta testando una nuova funzione di auto-categorizzazione gestita dall'intelligenza artificiale nell'app Foto per Windows 11, progettata per organizzare automaticamente le librerie di immagini sui dispositivi Copilot+ PC. Questa funzionalità, in distribuzione graduale per gli utenti del programma Windows Insider, identifica e raggruppa le foto basandosi sul contenuto: per esempio creando cartelle dedicate per screenshot, ricevute, documenti di identità e note manoscritte. L'elaborazione avviene interamente sul dispositivo, sfruttando i processori neurali (NPU) dei Copilot+ PC per garantire privacy e velocità, senza trasmissione di dati nel cloud.

Il funzionamento si basa su un modello AI che analizza elementi visivi anziché testo o metadati, e ciò lo rende indipendente dalla lingua: un passaporto ungherese o una nota in italiano vengono riconosciuti e classificati correttamente come Passaporto o Note. Le cartelle generate appaiono nella sezione Categorie della barra di navigazione posta sulla sinistra, accessibili anche tramite la barra di ricerca per un recupero rapido. Attualmente limitata a quattro categorie principali, la funzione mira a ridurre il disordine nelle gallerie personali e, per attivarla, è necessario aggiornare l'app Foto alla versione 2025.11090.25001.0 o superiore tramite il Microsoft Store.

Questa innovazione si inserisce in un flusso di aggiornamenti AI per l'app Foto, iniziato a marzo 2025 con l'integrazione di Copilot per l'editing e il Riconoscimento Ottico dei Caratteri (OCR) multilingue - attualmente supporta oltre 160 lingue - che permette di estrarre e copiare testo dalle immagini, con una funzione Cerca nel Web per generare query dirette da note o ricevute. Lo scorso giugno è arrivata la ricerca semantica migliorata con linguaggio naturale e lo strumento Relight per la regolazione dell'illuminazione dinamica, con alcune impostazioni predefinite e la possibilità di indicare fino a tre fonti luminose.

Homer S.
Già: Minitrue, Minipax, Miniluv e Miniplenty... :twisted: Leggi tutto
30-9-2025 14:02
