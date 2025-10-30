Annunci pubblicitari sui frigoriferi smart: Samsung avvia l'esperimento



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-10-2025]

frigosmarta

Se si spendono alcune migliaia di dollari per un frigorifero "smart", ci si potrebbe aspettare che questo non costringa a sorbirsi della pubblicità. Invece Samsung ha ufficializzato l'introduzione di contenuti pubblicitari nei frigoriferi della linea Family Hub, con un aggiornamento software che interesserà i modelli venduti negli Stati Uniti a partire dal 3 novembre. La novità ha suscitato reazioni contrastanti, soprattutto per il fatto che riguarda elettrodomestici di fascia alta, con prezzi compresi tra 1.899 e 3.499 dollari.

L'aggiornamento introduce un widget per la schermata principale del frigorifero denominata "Cover Screen": mostrerà informazioni utili come meteo, calendario e notizie, affiancate da annunci pubblicitari selezionati. I contenuti promozionali saranno visibili quando il frigorifero non sta mostrando contenuti artistici o personali, come album fotografici o i temi Daily Board. Gli utenti avranno la possibilità di disattivare il widget pubblicitario tramite le impostazioni, almeno nella fase iniziale della distribuzione di questa funzionalità.

Samsung ha dichiarato che l'obiettivo è offrire una «esperienza informativa» simile a quella di un tablet, integrando aggiornamenti quotidiani e contenuti sponsorizzati in modo non invasivo. Tuttavia la decisione di inserire pubblicità in un dispositivo domestico di fascia premium ha sollevato interrogativi sulla direzione del design dei prodotti smart. Alcuni osservatori sottolineano il rischio che gli elettrodomestici connessi diventino veicoli per contenuti commerciali, riducendo il controllo dell'utente sull'ambiente domestico.

Il widget pubblicitario sarà attivo solo su modelli dotati di schermo da 21,5 o 32 pollici. Samsung ha precisato che la funzione è parte di un aggiornamento più ampio del software Family Hub, che include anche miglioramenti all'interfaccia e nuove funzionalità basate su intelligenza artificiale. Non è ancora chiaro se l'opzione per disattivare gli annunci resterà disponibile nel lungo periodo, né se la funzione verrà estesa ad altri mercati al di fuori degli Stati Uniti.

Sullo stesso tema:
Il frigorifero di Samsung che fa a meno del gas: sfrutta l'effetto Peltier
Da Samsung e Instacart il frigo che compila da solo la lista della spesa
Il forno di Samsung per trasmettere in streaming la cottura dei cibi
Da Samsung un frigorifero con touchscreen da 32 pollici

La mossa si inserisce in un contesto più ampio di monetizzazione dei dispositivi connessi, dove l'hardware diventa anche un canale per contenuti digitali. Resta da vedere se gli utenti accetteranno questa trasformazione o se emergeranno richieste di maggiore trasparenza e controllo. Per ora, chi possiede un frigorifero Family Hub può intervenire manualmente per disattivare il widget pubblicitario; ma l'evoluzione futura dipenderà dalle reazioni del mercato e dalle scelte strategiche di Samsung.

Articoli raccomandati:
Da LG il frigorifero che si illumina a tempo di musica
Cinque consigli per ridurre i consumi energetici in casa e risparmiare
La Tv da attaccare come un magnete al frigo
Il frigorifero a magneti

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
La lavatrice col touchscreen e il frigorifero intelligente
Samsung comanda gli elettrodomestici con lo smartphone
Il ''frigo a microonde''? È realtà

Commenti all'articolo (1)


Homer S.
No, resta da vedere se le vendite crolleranno. Questo solo vogliono capire: val la pena di tirare troppo la corda? Leggi tutto
30-10-2025 13:04
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual è lo strumento di informazione di cui ti avvali di più?
I media tradizioniali (Tv, radio, stampa, ecc.)
Internet, soprattutto i siti autorevoli (Repubblica, Corriere, ecc.)
Internet, soprattutto i siti indipendenti o di controinformazione
Internet, soprattutto i social network (Twitter, Facebook, ecc.)
Non mi fido di nessun media e credo solo a quello che vedo

Mostra i risultati (3330 voti)
Ottobre 2025
n. 4014 del 30-10-2025
Anche Aranzulla teme la IA: il calo del traffico è reale e coinvolge tutta l'editoria digitale
n. 4013 del 29-10-2025
Oltre 2.000 pacchi Amazon scomparsi scovati dai Carabinieri in un magazzino nel milanese
n. 4012 del 27-10-2025
La pasta termica che corrode il metallo e "fonde" insieme dissipatore e CPU
n. 4011 del 24-10-2025
Pericolo! Stampante nuova!
n. 4010 del 23-10-2025
Internet delle cose, dobbiamo abituarci alla morte
n. 4009 del 22-10-2025
L'OS di Commodore per gli orfani di Windows 10: OS Vision 3.0, cuore Linux ed estetica retro
n. 4008 del 20-10-2025
Guida autonoma in 60 città italiane: Italia primo laboratorio europeo per i test
n. 4007 del 16-10-2025
Infotainment in auto, nuove regole: i veicoli smart dovranno avere un'autoradio FM/DAB+
n. 4006 del 15-10-2025
Mozilla introduce Firefox VPN: navigazione cifrata nel browser. Privata e gratuita
n. 4005 del 13-10-2025
Windows 11 25H2: debutta il menu Start con layout dinamico e integrazione con lo smartphone
n. 4004 del 10-10-2025
DAZN chiede 500 euro di risarcimento a 2000 utenti già multati per pirateria. E minaccia cause
n. 4003 del 09-10-2025
Energia elettrica: il prezzo cambia ogni 15 minuti. Fasce orario stravolte, la sera costa di più
n. 4002 del 06-10-2025
Clothoff bloccata in Italia: il Garante Privacy ferma l'app che spoglia le persone con la IA
n. 4001 del 03-10-2025
Open Printer, stampante inkjet open source. Cartucce ricaricabili, design modulare e niente DRM
n. 4000 del 01-10-2025
Amazon Prime elimina la prova gratuita in Italia: i giorni di test passano da 30 a 7. E si pagano
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 30 ottobre
2025
Waymo: il mondo finirà con l'accettare gli incidenti mortali causati da...
2024
Più infedeli che hacker
2023
Windows 11 finalmente supporta gli archivi Rar, 7Zip, Tar e altri ancora
2021
Il nonno dell'iPad va all'asta per 12.000 dollari
2019
Il malware per Android impossibile da eliminare
2018
IBM compra Red Hat Linux per 34 miliardi di dollari
2017
Youtuber svela l'iPhone X in anteprima e fa licenziare il padre da Apple
2016
Come dirottare qualsiasi drone in volo
2015
Microsoft infastidisce gli utenti di Windows 7 con l'upgrade a 10
2014
Il gettone telefonico, questo sconosciuto
2013
L'armatura di Iron Man
2012
Telecom Italia riassumerà gli esodati
2011
Stallman ancora contro Steve Jobs
2010
Facebook lancia le pagine dell'amicizia
2009
Il software per creare un clone Mac
2008
Un link non equivale alla diffamazione
2007
Esternalizzazioni, Vodafone meglio di Telecom
2006
"Liberate questi blogger!"
2005
La Chiesa italiana vuole puntare sulla Rete
2003
L'ecommerce veramente accessibile
2002
Boris Becker cita in giudizio T-Online
2001
BSA ci riprova
Olimpo Informatico


 
web metrics