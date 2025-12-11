Amazon Kindle, arrivano gli e-book in formato PDF o EPUB senza DRM



amazon kdp drm epub pdf
Foto di Perfecto Capucine.

Amazon ha annunciato una modifica significativa per Kindle Direct Publishing, la piattaforma che consente a chiunque di pubblicare libri. A partire dal 20 gennaio 2026, gli autori che scelgono di non applicare la protezione DRM (Digital Rights Management - Gestione dei Diritti Digitali) ai propri titoli potranno renderli disponibili anche nei formati PDF ed EPUB. Si tratta di un cambiamento rilevante, poiché fino a oggi gli ebook Kindle erano vincolati principalmente al formato proprietario AZW, compatibile con i dispositivi e le applicazioni dell'ecosistema Amazon.

Il DRM è un sistema di protezione del copyright che limita la copia e la distribuzione dei contenuti digitali. Applicando il DRM, gli ebook possono essere letti solo su dispositivi e applicazioni autorizzati. Rinunciando al DRM, invece, i lettori hanno maggiore libertà di fruizione, potendo trasferire i file su una gamma più ampia di dispositivi e software.

La decisione non sarà retroattiva. I titoli già pubblicati senza DRM non verranno automaticamente convertiti nei nuovi formati. Gli autori dovranno accedere manualmente al portale KDP e modificare le impostazioni per consentire il download in PDF ed EPUB. L'aggiornamento richiederà fino a 72 ore prima di diventare effettivo.

Amazon ha presentato questa novità come un modo per semplificare l'accesso ai contenuti già acquistati. La scelta rimane interamente nelle mani degli autori, che dovranno esprimere un consenso esplicito al momento della pubblicazione. Alcuni scrittori hanno già manifestato preoccupazioni per la possibilità che i file PDF favoriscano la pirateria, mentre altri ritengono che il rischio non aumenti in modo significativo, poiché strumenti di conversione erano già disponibili.

Dal punto di vista tecnico, i file EPUB sono considerati uno standard aperto e ampiamente supportato da numerosi lettori e applicazioni. Creato da Adobe, il formato PDF garantisce una rappresentazione fedele del layout originale ma è meno flessibile per la lettura su dispositivi mobili. L'introduzione di entrambi i formati amplia le possibilità di utilizzo per i lettori, posto che gli autori siano d'accordo.

Commenti all'articolo (1)

{adeste}
Quando si "compera" un ebook non lo si compera davvero: si acquista il diritto alla lettura, e basta. Per questo i libri che compero li trasformo immediatamente in formato epub. Sono della vecchia generazione, mi piace avere la proprietà di ciò che compero, e se una manica di furboni, autorizzati da cialtroni unti... Leggi tutto
11-12-2025 11:18
