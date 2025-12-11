La truffa del pedaggio fantasma: falsi SMS di Autostrade rubano dati e carte di credito

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-12-2025] Commenti

In questi giorni si sta diffondendo una campagna di phishing che sfrutta il nome e il logo di Autostrade per l'Italia: numerosi utenti hanno segnalato di aver ricevuto un SMS con il testo «Autostrade per l'Italia, risulta un pedaggio non pagato», accompagnato da un link che rimanda a una pagina web contraffatta. La pagina riproduce in modo fedele l'aspetto del portale ufficiale e invita a inserire dati personali e numeri di carte di credito.

Il meccanismo è semplice e si basa sul senso di urgenza. I truffatori spingono le vittime a credere di dover saldare immediatamente un debito per evitare sanzioni. Una volta inseriti i dati, questi vengono sottratti e possono essere utilizzati per transazioni non autorizzate o rivenduti nel mercato nero digitale.

Autostrade per l'Italia ha chiarito che non invia mai richieste di pagamento tramite SMS, e-mail o WhatsApp. I canali ufficiali utilizzati dall'azienda sono gli indirizzi e-mail come info@contatti.autostrade.it e noreply@comunicazioni.autostrade.it, oltre al portale Servizi al Cliente e al sito Autostrade per i rapporti di mancato pagamento.

La società ha anche ricordato che il mancato pagamento di un pedaggio può essere saldato entro 15 giorni dal transito senza spese aggiuntive. Le lettere di sollecito inoltre riportano sempre una data di scadenza precisa e non richiedono mai l'inserimento di dati bancari o password. Questo dettaglio è fondamentale per distinguere una comunicazione autentica da un tentativo di truffa.

A volte identificare i messaggi fraudolenti è più semplice di quanto si pensi: spesso contengono piccoli errori di scrittura o variazioni negli indirizzi web. Anche in questo caso, alcuni SMS incriminati presentano apostrofi mancanti o domini web leggermente alterati: si leggono parole come autostrede o autostriade, segnali evidenti di contraffazione. Autostrade per l'Italia invita inoltre a prendersi qualche minuto per leggere attentamente il messaggio ricevuto e a segnalare eventuali anomalie all'indirizzo info@autostrade.it.

Chi abbia già inserito i propri dati su un sito fraudolento deve agire tempestivamente. In questo caso è infatti necessario contattare la banca o il servizio assistenza della carta di credito per bloccare le transazioni sospette, sporgere denuncia alle autorità competenti e informare Autostrade per l'Italia. Le segnalazioni aiutano a monitorare e prevenire ulteriori attività malevole.