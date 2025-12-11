L'anello smart che registra i pensieri

Pebble Index 01 integra un microfono, un pulsante e un modulo Bluetooth. Ma quando la batteria finisce, si può buttare via.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-12-2025] Commenti

Immagine: Pebble

Pebble, marchio noto per aver lanciato alcuni dei primi smartwatch di successo, è tornata nel settore dei dispositivi indossabili con un prodotto inedito ma anche per certi versi discutibile. Si tratta di Index 01, un "anello smart" progettato per consentire la registrazione di pensieri e promemoria vocali, con un approccio minimalista che si discosta dalle funzioni tipiche degli altri smart ring presenti sul mercato.

Index 01 si indossa sul dito indice - per questo motivo si chiama così - e integra un microfono, un pulsante, un modulo Bluetooth e una batteria a ossido d'argento. La registrazione avviene quando l'utente preme il pulsante, non in modo continuo. L'audio viene memorizzato localmente sull'anello, che può ospitare fino a un massimo di cinque minuti di audio; alla prima occasione si sincronizza con lo smartphone, liberando la memoria interna.

Una volta stabilita la connessione Bluetooth, le registrazioni vengono trasferite all'app dedicata e convertite in testo tramite sistemi di riconoscimento vocale eseguiti in locale. Questo dettaglio comporta che i dati non vengano inviati a server esterni, garantendo un livello di privacy superiore rispetto alle soluzioni basate su cloud.

Il dispositivo non include funzioni aggiuntive come il monitoraggio della salute, la misurazione di parametri biometrici o la gestione delle notifiche. La filosofia dichiarata da Pebble è infatti offrire un prodotto che svolga una sola funzione in modo semplice: catturare idee e pensieri fugaci che altrimenti rischierebbero di andare persi.

Fin qui il prodotto potrebbe anche essere interessante ma le perplessità appaiono quando si scopre un'ultima caratteristica: la batteria integrata non è né sostituibile né ricaricabile. Pebble sostiene che «la batteria dura per anni. Non avrai mai bisogno di ricaricarla» ma «mai» è un tempo davvero molto lungo. A un certo punto si esaurirà: in quel momento l'unica opzione per l'utente sarà gettare l'Index 01.

L'anello può già essere acquistato sul sito ufficiale, dove è in vendita a 75 dollari per i preordini (il prezzo finale sarà di 99 dollari); le spedizioni inizieranno soltanto a marzo 2026. L'app dedicata sarà open source, consentendo agli sviluppatori di integrare nuove funzioni e migliorare l'esperienza d'uso.