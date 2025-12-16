ARM: i robot con IA fisica rimpiazzeranno milioni di lavoratori nelle fabbriche

Entro cinque anni i robot umanoidi subentreranno a buona parte degli operai.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-12-2025]

arm robot umanoidi ia fabbriche
Foto di julien Tromeur.

Durante l'evento Brainstorm AI 2025, organizzato da Fortune a San Francisco, René Haas, CEO di ARM, ha previsto che i robot dotati di intelligenza artificiale fisica sono destinati a sostituire la maggior parte dei lavoratori nelle fabbriche, e non in un lontano futuro. Secondo Haas, la transizione è già in corso e l'industria dovrà rapidamente adattarsi a questa nuova realtà. L'intelligenza artificiale fisica si riferisce a sistemi capaci di percepire, comprendere e interagire con l'ambiente in tempo reale, integrando sensori, attuatori e modelli di apprendimento automatico.

Questi robot non si limitano a eseguire movimenti programmati ma sono in grado di adattarsi a situazioni complesse, migliorando la sicurezza e la precisione delle operazioni. Secondo la società di consulenza Deloitte, i robot con AI fisica stanno già operando in settori come la manutenzione delle reti elettriche, la chirurgia assistita, la logistica urbana e la gestione dei magazzini. Il passaggio da prototipi a produzione su larga scala è in fase avanzata.

Microsoft ha evidenziato come gli agenti IA e i cosiddetti "digital threads" stiano trasformando l'industria manifatturiera. Questi sistemi permettono di raccogliere dati, analizzarli e agire in modo autonomo, migliorando l'efficienza e la connettività tra i reparti. Alla fiera Hannover Messe 2025, Microsoft ha mostrato applicazioni concrete di queste tecnologie, che includono robot collaborativi e sistemi predittivi per la manutenzione.

«Penso che nei prossimi cinque anni assisteremo alla sostituzione di gran parte del lavoro in fabbrica con i robot, e uno dei motivi è che questi robot fisici dotati di intelligenza artificiale possono essere riprogrammati per svolgere compiti diversi» ha dichiarato Haas. In poco tempo, il CEO di ARM vede le fabbriche popolate da robot "generici" e non limitati a un unico compito come gli attuali: automi dall'aspetto umano che possono imparare nuovi compiti e, in sostanza, sostituire una buona parte dell'attuale forza lavoro umana, operando al fianco dei loro "antenati" robot specializzati.

Per approfondire:
Amazon sperimenta la consegna in 30 minuti
Xpeng presenta Iron, l'umanoide con pelle sintetica e camminata naturale
Resuscitare l'aspirapolvere smart ucciso da remoto dal produttore
Amazon, robot collaborativi sostituiranno 600.000 lavoratori in otto anni

ARM ha tutto l'interesse nel vendere questa idea: è impegnata nella progettazione e di SoC e componenti che siano usati in questa nuova ondata di automatizzazione delle fabbriche. Oggi le persone sono circondate da chip ARM: tra i 50 e i 100, tra dispositivi personali e apparecchi domestici, secondo le affermazioni di Haas. Secondo il CEO un giorno non lontano «la stessa efficienza» sarà presente nei reparti produttivi grazie ai robot umanoidi.

Sullo stesso tema:
Il robot umanoide che carica la lavastoviglie e rivoluziona le faccende domestic...
Possiamo vivere con computer che sbagliano?
Uomo contro macchina: programmatore batte IA in una sfida lunga 10 ore
Il robot umanoide per tutti: K-Bot è open source e costa meno di un'uti...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Amazon chiede agli impiegati di lavorare volontari nei magazzini per il Prime Day 2025
Amazon impiega un milione di robot: i magazzinieri tremano per il posto di lavoro
Amazon, robot umanoidi per sostituire i corrieri
Il robot di Amazon dotato di senso del tatto

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Secondo te come stanno cambiando gli attacchi informatici?
Ci sono sempre più attacchi automatizzati verso i server anziché verso gli individui.
Gli attacchi sono più globali, dall'Europa all'America all'Asia all'Australia.
L'impatto maggiore è sui conti aziendali e sui patrimoni medio alti.
Gli attacchi colpiscono istituzioni finanziarie di tutte le dimensioni.
Gli hacker sono sempre più veloci.
I tentativi di transazioni sono più estesi e più elevati.
Gli attacchi sono più difficili da rilevare.
E' aumentata la sopravvivenza dei server.

Mostra i risultati (1678 voti)
Dicembre 2025
n. 4038 del 16-12-2025
Google lancia la traduzione simultanea universale: bastano qualsiasi telefono Android e auricolari
n. 4037 del 15-12-2025
Tassa da 2 euro sui pacchi fino a 150 euro: la Manovra 2026 coinvolge milioni di spedizioni
n. 4036 del 12-12-2025
Lo script open source che fa sparire Copilot, Recall e gli altri componenti IA da Windows 11
n. 4035 del 09-12-2025
Google Antigravity cancella un intero drive: la IA si scusa, ma i dati sono persi
n. 4034 del 05-12-2025
Migliaia di aerei A320 a terra. Perché è una buona notizia
n. 4033 del 04-12-2025
Arduino passa a Qualcomm: la comunità hacker esplode di malcontento
n. 4032 del 03-12-2025
Piracy Shield, i provider italiani presentano il conto: 10 milioni di euro l'anno
n. 4031 del 01-12-2025
Il Digital Omnibus è una resa dell'Unione Europea?
Novembre 2025
n. 4030 del 27-11-2025
MediaWorld vende iPad a 15 euro per errore, adesso li vuole tutti indietro
n. 4029 del 26-11-2025
Riscaldano casa con un datacenter in giardino: giù i costi delle bollette
n. 4028 del 24-11-2025
I Baschi Grigi della Cybersicurezza
n. 4027 del 20-11-2025
Telemarketing aggressivo, operativo il filtro che impedisce lo spoofing dei numeri mobili
n. 4026 del 19-11-2025
Cloudflare in tilt. Migliaia di siti irraggiungibili, servizi bloccati in tutto il mondo
n. 4025 del 18-11-2025
E se Internet sparisse?
n. 4024 del 17-11-2025
Windows diventerà un Agentic OS. Microsoft entusiasta, gli utenti temono guai
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 16 dicembre
2025
ARM: i robot con IA fisica rimpiazzeranno milioni di lavoratori nelle fabbriche
2024
No, Microsoft non ha dato il via libera a Windows 11 sui PC non supportati
2022
Disorganizzazione informatica fa desistere i cybercriminali
2021
Creative Cloud Express, l'editing di video e immagini diventa accessibile
2020
Twitter, 450.000 euro di multa per violazione del Gdpr
2019
Bug in Chrome per Android cancella i dati delle altre app
2018
Il malware che cancella gli hard disk ricomincia a far vittime in Italia
2017
Gli USA mettono al bando Kaspersky
2016
L'aggiornamento di Windows 10 che blocca Internet
2015
Perché i giocattoli digitali mandano ai loro fabbricanti le foto dei bambin...
2014
Windows 10 integra Cortana e l'app per la Xbox
2013
The Pirate Bay, il nome di dominio è irrilevante
2011
Samsung contro Apple: per ora l'iPhone 4S è salvo
2010
La concorrenza dei tablet non frena gli e-reader
2009
La prima offerta mobile 4G a 100 Mbit/s
2008
Il biodiesel si ricava dai fondi di caffé
2007
Mac OS Leopard (parte 2)
2006
Don Fortunato di Noto: "Sono per la libertà"
2005
Quando il pregiudizio di massa diventa Wikipedia
2004
La conferenza Infopoverty 2005
2003
Il Fondo di solidarietà per l'innovazione
2002
Tariffe Adsl e Trasparenza
Olimpo Informatico


 
web metrics