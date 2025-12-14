La traduzione simultanea tramite AirPod Apple è disponibile anche in Italia



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-12-2025]

airpod traduzione live italia
Foto di Howard Bouchevereau.

L'arrivo in Europa della funzione di traduzione simultanea sugli AirPod era stata annunciata all'inizio di novembre ma poi non se n'era saputo più nulla. Con il rilascio di iOS 26.2, finalmente l'opzione è disponibile davvero anche nei Paesi della UE, Italia compresa. Apple ha confermato che l'espansione europea è stata ritardata per motivi legati al Digital Markets Act, che ha richiesto adeguamenti tecnici per conformarsi alle normative comunitarie.

La traduzione live è disponibile sugli AirPod Pro di seconda e terza generazione e sugli AirPod 4, dotati di cancellazione attiva del rumore. Per funzionare, gli auricolari dovranno essere abbinati a un iPhone compatibile con Apple Intelligence e aggiornato all'ultima versione del software. Il sistema consente a due utenti di parlare ciascuno nella propria lingua e ascoltare in cuffia la traduzione dell'altro in tempo reale. La tecnologia sfrutta audio computazionale avanzato e cancellazione attiva del rumore per rendere le conversazioni più naturali anche in ambienti rumorosi. Quando solo uno degli interlocutori utilizza AirPod, la traduzione viene mostrata sul display dell'iPhone.

Al lancio europeo la funzione supporta nove lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, giapponese, coreano, portoghese brasiliano e cinese (semplificato e tradizionale). Apple ha dichiarato che l'elaborazione avviene interamente sul dispositivo, senza necessità di invio dati a server remoti, garantendo una maggiore privacy agli utenti. La traduzione live si integra anche con applicazioni come Messaggi, FaceTime e Telefono, permettendo conversazioni multilingua via chat o voce. L'approccio - spiega Apple - è stato pensato per viaggiatori, studenti e professionisti che necessitano di comunicare in lingue diverse senza ricorrere a strumenti esterni.

Dal punto di vista tecnico, la traduzione live sfrutta la potenza dei chip A19 e A19 Pro, progettati per gestire compiti complessi di intelligenza artificiale in locale. Questo approccio differenzia Apple da altre aziende che puntano sull'elaborazione in cloud, riducendo la dipendenza dalla connessione Internet e aumentando la sicurezza dei dati.

Articoli suggeriti:
Amazon lancia Kindle Translate: l'IA tradurrà i libri degli autori indi...
AirdPod Live Translation arriva in Italia: gli auricolari di Apple traducono in ...
WhatsApp introduce la traduzione automatica dei messaggi. Su iOS e Android
YouTube, il doppiaggio automatico dei video sincronizza il labiale. Anche in ita...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Apertus: la IA svizzera open source che punta su trasparenza e privacy per il bene pubblico

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Il flop di Windows 8 sembra replicare tristemente quello di Vista e c'è chi comincia a sostenere che Microsoft sia ormai sulla via del declino, dopo aver mancato clamorosamente il successo anche nei telefonini, nei tablet e nei dispositivi embedded.
Windows 8 è perfettamente stabile, facile da usare e non richiede hardware particolare: non è affatto un flop e Microsoft non è in declino.
La qualità del software Microsoft è in calo da anni: mancano soprattutto in visione e in integrazione. Stanno spingendo su troppi fronti, perdendo di vista la qualità complessiva.
Ognuno deve fare bene il proprio mestiere e basta. Microsoft si concentri su Windows, lasciando perdere Zune e tutto il resto; Google insista sui motori di ricerca, non sui social network, la mail o gli occhialini.

Mostra i risultati (6662 voti)
Dicembre 2025
n. 4037 del 15-12-2025
Tassa da 2 euro sui pacchi fino a 150 euro: la Manovra 2026 coinvolge milioni di spedizioni
n. 4036 del 12-12-2025
Lo script open source che fa sparire Copilot, Recall e gli altri componenti IA da Windows 11
n. 4035 del 09-12-2025
Google Antigravity cancella un intero drive: la IA si scusa, ma i dati sono persi
n. 4034 del 05-12-2025
Migliaia di aerei A320 a terra. Perché è una buona notizia
n. 4033 del 04-12-2025
Arduino passa a Qualcomm: la comunità hacker esplode di malcontento
n. 4032 del 03-12-2025
Piracy Shield, i provider italiani presentano il conto: 10 milioni di euro l'anno
n. 4031 del 01-12-2025
Il Digital Omnibus è una resa dell'Unione Europea?
Novembre 2025
n. 4030 del 27-11-2025
MediaWorld vende iPad a 15 euro per errore, adesso li vuole tutti indietro
n. 4029 del 26-11-2025
Riscaldano casa con un datacenter in giardino: giù i costi delle bollette
n. 4028 del 24-11-2025
I Baschi Grigi della Cybersicurezza
n. 4027 del 20-11-2025
Telemarketing aggressivo, operativo il filtro che impedisce lo spoofing dei numeri mobili
n. 4026 del 19-11-2025
Cloudflare in tilt. Migliaia di siti irraggiungibili, servizi bloccati in tutto il mondo
n. 4025 del 18-11-2025
E se Internet sparisse?
n. 4024 del 17-11-2025
Windows diventerà un Agentic OS. Microsoft entusiasta, gli utenti temono guai
n. 4023 del 13-11-2025
Database con dati personali di 3,8 milioni di italiani pubblicato nel dark web
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 15 dicembre
2025
Accordo Disney-OpenAI: permesso l'uso di Topolino e i personaggi Marvel, Pix...
2024
Il Grande Saccheggio
2023
Fan ricreano The Legend of Zelda: Link's Awakening in versione per Pc
2022
Come attivare i temi Educational nascosti in Windows 11
2021
L'utility gratuita che risolve i problemi di usabilità in Windows 11
2020
Archeoinformatica: Creeper, il primo “worm” informatico, anno 1971
2019
Se i poliziotti vendono nel dark web l'accesso alle telecamere di sicurezza
2018
False scatole di Amazon per arrestare i ladri di pacchi
2017
A chi segnalare le chiamate della finta ''assistenza Microsoft''
2016
Microsoft porta Cortana sugli elettrodomestici
2015
Licenziata per un post su Facebook sul cibo della mensa scolastica
2014
Torino, denunciato l'albergatore che spiava i clienti
2013
La pazzia di aumentare l'equo compenso sugli smartphone
2011
La Timeline di Facebook arriva in Italia
2010
I dieci animali più strani del 2010
2009
I processori di Intel per il 2010
2008
Craccati anche i captcha audio, ma reCaptcha resiste
2007
I regali per sognare
2006
Telefonami alla cabina qui sotto
2005
Liberiamo la musica
2004
E-business awards 2004
2003
Italia e Internet, due "I" che vanno a braccetto
2001
Per favore, non allegarmi gli auguri
Olimpo Informatico


 
web metrics