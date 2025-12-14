La traduzione simultanea tramite AirPod Apple è disponibile anche in Italia

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-12-2025] Commenti

L'arrivo in Europa della funzione di traduzione simultanea sugli AirPod era stata annunciata all'inizio di novembre ma poi non se n'era saputo più nulla. Con il rilascio di iOS 26.2, finalmente l'opzione è disponibile davvero anche nei Paesi della UE, Italia compresa. Apple ha confermato che l'espansione europea è stata ritardata per motivi legati al Digital Markets Act, che ha richiesto adeguamenti tecnici per conformarsi alle normative comunitarie.

La traduzione live è disponibile sugli AirPod Pro di seconda e terza generazione e sugli AirPod 4, dotati di cancellazione attiva del rumore. Per funzionare, gli auricolari dovranno essere abbinati a un iPhone compatibile con Apple Intelligence e aggiornato all'ultima versione del software. Il sistema consente a due utenti di parlare ciascuno nella propria lingua e ascoltare in cuffia la traduzione dell'altro in tempo reale. La tecnologia sfrutta audio computazionale avanzato e cancellazione attiva del rumore per rendere le conversazioni più naturali anche in ambienti rumorosi. Quando solo uno degli interlocutori utilizza AirPod, la traduzione viene mostrata sul display dell'iPhone.

Al lancio europeo la funzione supporta nove lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, giapponese, coreano, portoghese brasiliano e cinese (semplificato e tradizionale). Apple ha dichiarato che l'elaborazione avviene interamente sul dispositivo, senza necessità di invio dati a server remoti, garantendo una maggiore privacy agli utenti. La traduzione live si integra anche con applicazioni come Messaggi, FaceTime e Telefono, permettendo conversazioni multilingua via chat o voce. L'approccio - spiega Apple - è stato pensato per viaggiatori, studenti e professionisti che necessitano di comunicare in lingue diverse senza ricorrere a strumenti esterni.

Dal punto di vista tecnico, la traduzione live sfrutta la potenza dei chip A19 e A19 Pro, progettati per gestire compiti complessi di intelligenza artificiale in locale. Questo approccio differenzia Apple da altre aziende che puntano sull'elaborazione in cloud, riducendo la dipendenza dalla connessione Internet e aumentando la sicurezza dei dati.