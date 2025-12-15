Google lancia la traduzione simultanea universale: bastano qualsiasi telefono Android e auricolari

L'ultima versione di Translate supporta già 70 lingue e non richiede dispositivi speciali.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-12-2025] Commenti (1)

Non c'è solo Apple a scommettere sulle traduzioni in tempo reale tramite gli auricolari collegati allo smartphone: anche Google ha annunciato l'introduzione di una funzione che consente di trasformare qualsiasi cuffia collegata a uno smartphone Android in uno strumento di traduzione simultanea. La novità è integrata nell'app Google Translate e sfrutta le capacità del modello Gemini per migliorare la qualità delle traduzioni vocali.

Il sistema supporta oltre 70 lingue e permette di ascoltare in cuffia la traduzione di conversazioni in tempo reale. L'utente deve collegare le cuffie al dispositivo e attivare la modalità Live Translate nell'app. La funzione è disponibile da questo mese su Android, mentre l'arrivo su iOS è previsto per il 2026. La tecnologia non si limita a tradurre parola per parola: grazie a Gemini, le traduzioni tengono conto di espressioni idiomatiche, slang e contesto culturale. Ciò consente di ottenere risultati più naturali e vicini al significato originale, evitando fraintendimenti comuni nelle traduzioni automatiche.

Google ha dichiarato che il sistema è in grado di preservare anche il tono e la cadenza del parlato. Questo aspetto è particolarmente importante nelle conversazioni informali, dove il ritmo e l'intonazione contribuiscono al senso complessivo. La funzione non richiede cuffie o auricolari proprietari: qualsiasi modello compatibile con lo smartphone in uso può essere utilizzato. Si tratta di una differenza significativa rispetto ad altri sistemi, come quello introdotto da Apple con i suoi auricolari, che è limitato agli AirPod (e nemmeno a tutti).

Il rilascio di questa funzione rappresenta un ampliamento delle capacità di Google Translate, già utilizzato da milioni di persone per traduzioni testuali e vocali. L'integrazione con Gemini segna un passo avanti nell'uso dell'intelligenza artificiale per la comunicazione multilingue. Secondo i primi test, la traduzione in tempo reale funziona in modo stabile e con tempi di latenza ridotti. Gli utenti possono seguire una conversazione quasi senza interruzioni, con un ritardo minimo tra la frase originale e la traduzione. Come già ricordavamo, la disponibilità iniziale riguarda Android; ma Google ha confermato che il supporto per iOS arriverà nel corso del prossimo anno, senza fornire un'indicazione più precisa. L'azienda ha annunciato l'intenzione di ampliare ulteriormente il numero di lingue supportate e di migliorare la precisione con aggiornamenti futuri.

La traduzione simultanea tramite cuffie rappresenta una delle applicazioni più concrete dell'intelligenza artificiale generativa. L'obiettivo è facilitare la comunicazione tra persone di lingue diverse in contesti quotidiani, professionali e turistici, senza la necessità di dispositivi dedicati.