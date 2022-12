Il traduttore universale di Skype ora usa la tua voce

Il sistema di traduzione automatica è in grado di imitare la voce degli interlocutori.

È da parecchio tempo che si paragonano certe funzionalità al traduttore universale di Star Trek, che consente a specie provenienti da pianeti diversi comprendersi a vicenda poiché ogni frase pronunciata da ciascuno viene istantaneamente tradotta nelle lingue dei presenti.

Un sistema di questo tipo è presente da anni anche in Skype, l'applicazione di Microsoft per le telefonate VoIP e per la videoconferenza ma, per poter gareggiare con il traduttore di Star Trek, ancora qualcosa mancava: la frase tradotta, infatti, è pronunciata da una voce sintetizzata, per nulla simile a quella dell'interlocutore originale.

Ora anche questo ostacolo è stato superato, o quasi. Microsoft ha infatti presentato una nuova funzione della traduzione in tempo reale, chiamata TruVoice: in altre parole, ora Skype campiona continuamente la voce di chi parla e utilizza i dati raccolti per pronunciare le frasi tradotte con un timbro che sia il più possibile simile a quelli originale.

Per funzionare, il traduttore automatico con TruVoice «usa l'Intelligenza Artificiale per rilevare automaticamente le lingue parlate durante la videochiamata e le traduce in tempo reale. Ciò viene fatto tramite combinando una tecnologia di riconoscimento vocale e l'elaborazione del linguaggio naturale, che sono in grado di capire e interpretare le parole pronunciate e di tradurle nella lingua desiderata» come spiega Microsoft.

«In aggiunta a tutto ciò, se si attiva l'uso della voce naturale, adopereremo la IA per campionare le parole e regolare la traduzione affinché il suono somigli alla voce dell'interlocutore, rendendo così la conversazione più umana».

Al momento, la traduzione con TruVoice è supportata soltanto nelle videochiamate a due; nei prossimi mesi verrà estesa alle videochiamate di gruppo e alle telefonate.

Qui sotto, il video ufficiale di presentazione della tecnologia.