Apple, multa da 100 milioni dall'Antitrust per abuso di posizione dominante

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (comunemente nota come Antitrust) ha sanzionato Apple con una multa da oltre 98 milioni di euro al termine di un'istruttoria avviata per verificare l'impatto della policy App Tracking Transparency introdotta nell'aprile 2021 sui dispositivi iOS. Secondo la ricostruzione dell'AGCM, la App Tracking Transparency obbliga gli sviluppatori terzi a richiedere agli utenti un consenso esplicito per il tracciamento a fini pubblicitari tramite un pop‑up standardizzato, mentre Apple può raccogliere alcuni dati per i propri servizi pubblicitari senza sottoporre agli utenti una richiesta equivalente. L'Autorità ha valutato che questa differenza di trattamento possa aver inciso sulla capacità degli sviluppatori di monetizzare tramite pubblicità personalizzata, con un impatto diretto sulla concorrenza nel mercato delle app iOS.

L'istruttoria ha analizzato la posizione di Apple come unico gestore dell'App Store ritenendola quella di un "gatekeeper" necessario per la distribuzione di software su iPhone e iPad. Il colosso di Cupertino, in quanto fornitore della piattaforma, stabilisce le regole che gli sviluppatori devono rispettare per pubblicare le proprie applicazioni, incluse le modalità di raccolta dei dati degli utenti. L'AGCM ha ritenuto che la combinazione tra il ruolo di Apple e le regole introdotte con l'ATT abbia prodotto effetti restrittivi sulla concorrenza, in violazione dell'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

La sanzione non modifica immediatamente il funzionamento dell'App Tracking Transparency, ma impone ad Apple di adottare misure per garantire condizioni più equilibrate tra i propri servizi e quelli degli sviluppatori terzi. Apple dal canto proprio ha contestato la decisione e potrebbe presentare ricorso. La Big Tech californiana ha sostenuto in passato che l'ATT sia stata progettata per rafforzare la protezione dei dati personali degli utenti e che le sue pratiche siano conformi alle normative europee sulla privacy.

L'impatto della sanzione riguarda principalmente il rapporto tra Apple e gli sviluppatori, in un mercato in cui la pubblicità personalizzata rappresenta una fonte di ricavi significativa per molte applicazioni gratuite. L'AGCM ha evidenziato che la riduzione della capacità di tracciare gli utenti può influire sulla sostenibilità economica di alcuni modelli di business, con possibili ripercussioni sull'offerta di app disponibili su iOS.

