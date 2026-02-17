Grave falla in Chrome già attivamente sfruttata: aggiornare subito il browser di Google



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-02-2026]

falla critica chrome
Foto di Raymond Hsu.

Una nuova vulnerabilità zero‑day è stata individuata in Google Chrome: la falla sta venendo attivamente sfruttata ed è pertanto indispensabile aggiornare al più presto il browser all'ultima versione. La vulnerabilità è catalogata come CVE‑2026‑2441 e classificata «ad alta gravità», con un punteggio CVSS pari a 8.8. Il bug può consentire l'esecuzione di codice arbitrario all'interno della sandbox tramite una pagina HTML appositamente costruita.

Google ha rilasciato la patch correttiva nelle versioni Chrome 145.0.7632.75/76 per Windows e macOS, e 144.0.7559.75 per Linux. L'aggiornamento è stato distribuito in modalità d'emergenza, con un avviso ufficiale che conferma la presenza di exploit attivi e invita gli utenti a verificare manualmente la disponibilità della nuova versione. Secondo la documentazione tecnica, il difetto risiede in un'errata gestione degli iteratori nella struttura CSSFontFeatureValuesMap, utilizzata per l'elaborazione delle funzionalità tipografiche. L'invalidazione di un iteratore può portare a comportamenti indefiniti, tra cui crash del browser, corruzione dei dati o condizioni favorevoli all'esecuzione di codice malevolo.

La natura del bug lo rende particolarmente pericoloso: un attaccante può sfruttarlo semplicemente inducendo l'utente a visitare una pagina web predisposta, senza necessità di ulteriori interazioni. Questo tipo di vettore è tipico degli attacchi zero‑click (ossia che non richiedono che l'utente compia alcuna azione), che riducono drasticamente la possibilità per l'utente di riconoscere o prevenire il tentativo di compromissione. Google non ha fornito dettagli sugli attacchi osservati, né informazioni sugli autori o sugli obiettivi. La scelta di limitare la divulgazione è coerente con le pratiche standard per le vulnerabilità attivamente sfruttate, al fine di evitare che altri possano replicare l'exploit prima che la maggior parte degli utenti abbia aggiornato il browser.

Il ricercatore che ha individuato la falla, Shaheen Fazim, è stato accreditato ufficialmente per la segnalazione. La rapidità con cui Google ha rilasciato la patch — appena due giorni dopo la comunicazione — evidenzia la gravità del problema e la priorità assegnata alla mitigazione del rischio. È bene ricordare che la vulnerabilità riguarda non solo Chrome, ma anche tutti i browser basati su Chromium che integrano lo stesso componente CSS. Sebbene gli aggiornamenti per questi browser dipendano dai rispettivi sviluppatori, la raccomandazione generale è di verificare tempestivamente la disponibilità di nuove versioni.

Sullo stesso tema:
Blocco Note a rischio, falla critica consente l'esecuzione di codice
Motorola, niente aggiornamenti Android sui modelli economici. Una falla nella le...
WhisperPair, la falla Bluetooth che permette di spiare conversazioni e tracciare...
SSD Samsung, falla critica nel software di gestione per Windows: aggiornare subi...

Proposte di lettura:
Notepad++, vulnerabilità usata per diffondere malware. Aggiornare dal sito ...
Gli SMS di autenticazione segreti non sono affatto segreti: meglio abbandonarli
Hai cancellato inetpub? Lo script di Microsoft la ricrea e salva il PC
Windows 11, la cartella misteriosa crea un problema di sicurezza

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Notepad++, vulnerabilità usata per diffondere malware. Aggiornare dal sito ufficiale
Gli SMS di autenticazione segreti non sono affatto segreti: meglio abbandonarli
Hai cancellato inetpub? Lo script di Microsoft la ricrea e salva il PC
Windows 11, la cartella misteriosa crea un problema di sicurezza

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Secondo te quale tra queste donne andrebbe ricordata maggiormente per le sue scoperte?
Elizabeth Blackwell (fu pioniera nella medicina)
Rachel Carson (lanciò il movimento ambientalista contro i fitofarmaci)
Marie Curie (studiò le radiazioni)
Rosalind Franklin (contribuì alla scoperta del DNA)
Jane Goodall (studiò la vita sociale degli scimpanzé)
Ipazia (astronoma e matematica della Grecia antica)
Ada Lovelace (fu la prima programmatrice di computer)
Barbara McClintock (scoprì l'esistenza dei trasposoni)
Maria Mitchell (scoprì la cometa di Mitchell)
Lise Meitner (elaborò la teoria della fissione nucleare)

Mostra i risultati (2006 voti)
Febbraio 2026
n. 4070 del 17-02-2026
OpenClaw, perché adesso? Perché così?
n. 4069 del 16-02-2026
Claude, il piano gratuito si potenzia: quattro funzioni premium ora accessibili a tutti
n. 4068 del 13-02-2026
Windows più leggero e veloce: WinUtil elimina il superfluo e personalizza il sistema in profondità
n. 4067 del 12-02-2026
Agenzia delle Entrate su IO: avvisi, scadenze e comunicazioni fiscali
n. 4066 del 11-02-2026
Stampanti datate a rischio? Microsoft ritira i driver legacy in Windows 11
n. 4065 del 09-02-2026
Fine dell'era 8K, LG interrompe la produzione
n. 4064 del 06-02-2026
Il dottor IA è sempre disponibile e gratuito. Ora è autorizzato a operare come un medico vero
n. 4063 del 05-02-2026
Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori
n. 4062 del 04-02-2026
L'Europa accende IRIS 2, la costellazione satellitare che vuole ridurre la dipendenza da Starlink
n. 4061 del 03-02-2026
Apple rivoluziona l'acquisto dei Mac
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 17 febbraio
2026
Western Digital ha già venduto tutti gli hard disk del 2026
2025
Musk + Cobol = cigno nero
2024
L'impercettibile pericolosità dei chatbot
2023
L'UE vara il Portafoglio per l'Identità Digitale
2022
Chrome OS Flex trasforma i vecchi PC in Chromebook
2021
Sms svuota conto corrente: occhio alla truffa
2020
Equo compenso, raffica di aumenti per Pc, smartphone e schede Sd
2019
Hai criticato Mark Zuckerberg? Allora forse Facebook ti sta già tracciando
2018
Google elimina il pulsante Vedi Immagine per compiacere i signori del copyright
2017
Amazon sgancerà i pacchi dal cielo
2016
Antibufala: il video antigravità degli OK Go
2015
La casa di Fazio dovrà rimanere segreta
2014
Outernet, la Rete libera e gratis che arriva dallo spazio
2013
Il Viagra fa anche dimagrire
2012
A2A, e sai cosa paghi
2011
Xperia Neo e Xperia Pro di Sony Ericsson
2010
T-Fumo, la sigaretta che fa bene ai polmoni (2)
2009
Internet per tutti
2008
I Rem rilasciano il loro primo singolo open source
2007
Mettiamo il mondo in freezer
2005
Chattare, navigare... e non lavorare
2004
Un'automobile per spostarsi
2003
Verità e bugie della guerra infinita
2002
Il party delle Tute Arancioni
Olimpo Informatico


 
web metrics