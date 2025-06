Hai cancellato inetpub? Lo script di Microsoft la ricrea e salva il PC

La cartella è indispensabile per proteggere Windows da una falla. Ricrearla non è banale.

Windows, l'ultimo aggiornamento crea una cartella misteriosa

Per chi si ricorda la vicenda della misteriosa (per modo di dire, dato che il suo scopo è stato presto rivelato) cartella inetpub creata da un aggiornamento di Windows, e magari ha pensato bene di cancellare detta cartella, Microsoft ha rilasciato un avviso urgente completo di uno script per ricrearla.

Come dichiarato a suo tempo da Microsoft stessa la cartella, apparentemente vuota, è fondamentale per mitigare una vulnerabilità critica (CVE-2025-21204) nel Windows Update Stack. La rimozione della cartella espone il sistema a potenziali attacchi, consentendo a malintenzionati locali di sfruttare collegamenti simbolici per accedere o modificare file e cartelle non autorizzati. Lo script PowerShell Set-InetpubFolderAcl.ps1, rilasciato lo scorso 28 maggio 2025, consente di ricreare la cartella con i permessi corretti senza dover per forza abilitare Internet Information Services. L'unica alternativa precedentemente disponibile ha però il difetto di portare con sé tutta una serie di altre cartelle e file non necessari ai fini della sicurezza, ma che fanno semplicemente parte del server Internet.

Per attivare IIS gli utenti possono sempre usare il Pannello di controllo (Programmi > Attiva o disattiva funzionalità di Windows). Lo script evita gli "effetti collaterali" che abbiamo appena citato: ricrea solo "inetpub" con i permessi adeguati, evitando modifiche inutili al sistema.

Per utilizzare lo script, gli utenti possono procedere scaricandolo manualmente dal sito ufficiale di Microsoft ed eseguirlo, oppure usare il provider PowerShellGet (sempre da una PowerShell) dando un unico comando che si occupa dell'intera operazione:

Install-Script -Name Set-InetpubFolderAcl