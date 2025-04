Windows, l'ultimo aggiornamento crea una cartella misteriosa

Dopo l'installazione degli update di aprile la directory inetpub appare senza motivo nel drive C:.

Ha avuto una conseguenza inaspettata il rilascio dell'aggiornamento KB5055523 per Windows 11 24H2 e dell'equivalente per Windows 10, rilasciati pochi giorni fa da Microsoft come parte dell'ultimo Patch Tuesday.

Dopo l'installazione degli update, numerosi utenti hanno notato la comparsa di una cartella vuota denominata inetpub nella radice del loro disco C:.

La cartella è stata notata per la prima volta dal ricercatore di sicurezza Will Dormann, che ha evidenziato il fenomeno; sui social media ha sottolineato come inetpub sia tipicamente associata a Internet Information Services (IIS), il server web di Microsoft che generalmente non è installato sui sistemi consumer.

Eppure, la cartella inetpub appare anche su sistemi che non hanno IIS installato o attivato, creando confusione tra gli utenti. Microsoft non ha ancora fornito una spiegazione ufficiale per questo fenomeno, ma la cartella risulta completamente vuota e non sembra ospitare processi attivi o contenuti dannosi.

Secondo le analisi iniziali, la creazione della cartella potrebbe essere legata a un'errata configurazione nell'aggiornamento: questa probabilmente è dovuta a modifiche ai componenti di IIS o a funzionalità correlate, come quelle integrate nei nuovi strumenti Copilot+ di Microsoft.

Gli utenti che hanno rimosso la cartella manualmente non hanno riportato problemi; al momento non ci sono indicazioni di rischi per la sicurezza. Tuttavia, alcuni preferiscono lasciarla intatta in attesa di chiarimenti da parte di Microsoft.