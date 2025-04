Microsoft: ''Non toccate la cartella misteriosa''

L'azienda spiega che la cartella inetpub creata dall'ultimo update migliora la sicurezza di Windows. Ma non dice perché.

Probabilmente a causa di tutto il chiacchiericcio che si è generato in rete a seguito dall'apparizione di una cartella misteriosa dopo l'ultimo aggiornamento di Windows, Microsoft ha deciso di fornire qualche chiarimento, riuscendo allo stesso tempo a chiarire molto poco.

Dopo l'installazione dell'aggiornamento KB5055523, infatti, molti utenti hanno notato la comparsa di una cartella vuota chiamata inetpub nella radice del disco C:, anche su sistemi che non hanno Internet Information Services (IIS) installato.

Inizialmente, la comparsa della cartella aveva generato confusione e preoccupazioni, con alcuni utenti che l'avevano eliminata senza riscontrare effetti collaterali immediati. Tuttavia, Microsoft ha ora dichiarato che la cartella non deve essere cancellata, poiché contribuisce a migliorare la sicurezza del sistema operativo.

Secondo l'azienda, la creazione della cartella inetpub fa parte di una modifica intenzionale legata alla protezione contro vulnerabilità, come descritto nella voce CVE-2025-21204.

«Dopo aver installato questo aggiornamento o un aggiornamento di Windows successivo, nel dispositivo verrà creata una nuova cartella %systemdrive%\inetpub» scrive Microsoft.

«Questa cartella non deve essere eliminata indipendentemente dal fatto che Internet Information Services (IIS) sia abilitato nel dispositivo di destinazione. Questo comportamento fa parte delle modifiche che aumentano la protezione e non richiede alcuna azione da parte degli amministratori IT e degli utenti finali».

In che modo la presenza della cartella aumenta la protezione? Non si sa. Microsoft chiede di fidarsi ciecamente di lei, e gli utenti non possono fare altro che obbedire.

La spiegazione di Microsoft sulla cartella inetpub è stata peraltro accolta con scetticismo da alcuni esperti, che si chiedono come un elemento apparentemente privo di contenuto possa avere un impatto sulla sicurezza.