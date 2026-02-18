Meta brevetta una IA per postare anche dopo la morte su Facebook, Instagram e Whatsapp

Il clone digitale pubblica, risponde e interagisce autonomamente con i ''viventi'' quando il suo originale è deceduto.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-02-2026]

meta brevetto post mortem
Foto di Veit Hammer.

Tra le tante stranezze che Meta porta avanti ce n'è una che ha dei risvolti abbastanza inquietanti: nel 2023 il gruppo che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp ha richiesto un brevetto per un modello di intelligenza artificiale capace di simulare l'attività online di un utente anche dopo la sua morte. Garantito lo scorso dicembre, questo brevetto è ora arrivato all'attenzione del grande pubblico: descrive un sistema in grado di generare contenuti coerenti con lo stile comunicativo dell'utente, utilizzando l'intera cronologia delle sue interazioni sui social.

Il documento illustra un modello linguistico addestrato su post, commenti, messaggi privati, registrazioni vocali e altri dati prodotti dall'utente nel corso del tempo. L'obiettivo è creare un "clone digitale" capace di replicare tono, preferenze e modalità espressive, producendo nuovi contenuti che risultino indistinguibili da quelli originali. Il sistema può pubblicare messaggi, rispondere a commenti, inviare reazioni e interagire con altri profili in modo autonomo. Secondo la documentazione, la IA potrebbe essere attivata non solo in caso di decesso, ma per esempio anche quando un utente sospende volontariamente l'attività sui social. Il modello sarebbe in grado di mantenere viva la presenza online, generando contenuti in linea con le abitudini precedenti. Il brevetto menziona inoltre la possibilità di simulare chiamate audio e video, utilizzando dati vocali e visivi raccolti nel tempo.

La tecnologia descritta si basa su un'analisi approfondita dei pattern comunicativi dell'utente, con un livello di granularità che include frequenza dei post, preferenze tematiche, stile linguistico e modalità di interazione con la rete sociale. Il modello può generare risposte contestuali e adattarsi alle conversazioni in corso. Una parte del brevetto è dedicata alla gestione dei dati necessari per addestrare il modello. La IA utilizza dataset personali che includono testi, immagini, audio e video, elaborati per costruire un profilo comportamentale completo. Il sistema è progettato per aggiornarsi nel tempo, integrando nuovi contenuti prodotti dall'utente fino al momento dell'attivazione del "clone digitale".

È previsto anche anche un meccanismo di configurazione che permette all'utente di definire limiti e preferenze. È possibile stabilire quali contenuti l'IA possa generare, quali interazioni possa effettuare e quali ambiti tematici debba evitare. Il brevetto prevede inoltre la possibilità di disattivare il sistema o limitarne l'uso a specifiche piattaforme. Primo autore del brevetto è il CTO di Meta, Andrew Bosworth, ma stando a quanto dichiarato da un portavoce del gruppo a Business Insider al momento «Non ci sono piani per portare avanti questo esempio». Tuttavia, la concessione del brevetto ha sollevato interrogativi legati alla privacy, alla gestione dei dati post‑mortem e alla possibilità che un modello IA possa rappresentare una persona senza un controllo diretto. Le implicazioni riguardano anche la tutela dell'identità digitale e il rischio di abusi in caso di accesso non autorizzato.

Per approfondire:
Celebrità morte riappaiono in video senza consenso con Sora 2: si infiamman...
Panasonic risuscita il fondatore grazie alla IA
Fantasmi digitali: le copie dei defunti
Di chi sono i tuoi dati quando muori?

Il brevetto affronta anche il tema della sicurezza, prevedendo sistemi di autenticazione e controlli per evitare che il modello venga attivato senza autorizzazione. Tuttavia, la complessità dei dati coinvolti e la natura sensibile delle informazioni utilizzate rendono la questione particolarmente delicata. La gestione del consenso, soprattutto in caso di decesso, rappresenta uno dei nodi principali. Il caso Meta si inserisce in un contesto più ampio di sperimentazioni legate all'«aldilà digitale», un settore in crescita che esplora la possibilità di preservare identità e ricordi attraverso sistemi di intelligenza artificiale.

Ti raccomandiamo anche:
Alexa fa parlare i morti
Da Microsoft un chatbot per parlare con il caro estinto
Il vestito di funghi che digerisce i corpi dopo la morte
Griefbot: fantasmi digitali

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Riposare in eterno sulla Luna costa soli 12mila dollari
Il social network italiano per ricordare i defunti
Menti caricate nei computer e corpi virtuali
Sei opportunità per un aldilà più verde
Il cimitero virtuale che ci marcia sui defunti

Commenti all'articolo (1)

zero
Molto meglio i Medium, che ti fanno parlare direttamente col defunto (per chi ci crede), non con una simulazione .
18-2-2026 10:25
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Secondo te, quale oggetto è peggio smarrire?
Il portafoglio
Lo smartphone

Mostra i risultati (2713 voti)
Febbraio 2026
n. 4071 del 18-02-2026
Grave falla in Chrome già attivamente sfruttata: aggiornare subito il browser di Google
n. 4070 del 17-02-2026
OpenClaw, perché adesso? Perché così?
n. 4069 del 16-02-2026
Claude, il piano gratuito si potenzia: quattro funzioni premium ora accessibili a tutti
n. 4068 del 13-02-2026
Windows più leggero e veloce: WinUtil elimina il superfluo e personalizza il sistema in profondità
n. 4067 del 12-02-2026
Agenzia delle Entrate su IO: avvisi, scadenze e comunicazioni fiscali
n. 4066 del 11-02-2026
Stampanti datate a rischio? Microsoft ritira i driver legacy in Windows 11
n. 4065 del 09-02-2026
Fine dell'era 8K, LG interrompe la produzione
n. 4064 del 06-02-2026
Il dottor IA è sempre disponibile e gratuito. Ora è autorizzato a operare come un medico vero
n. 4063 del 05-02-2026
Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori
n. 4062 del 04-02-2026
L'Europa accende IRIS 2, la costellazione satellitare che vuole ridurre la dipendenza da Starlink
n. 4061 del 03-02-2026
Apple rivoluziona l'acquisto dei Mac
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 18 febbraio
2026
SIM che scompaiono e connessioni ubique
2025
TIM, altri aumenti in vista
2024
Windows 11, malfunzionamenti a raffica dopo l'ultimo update
2023
Tesla, il video di guida autonoma del 2016 era una messinscena
2022
Firefox e Chrome 100, millennium bug in miniatura
2021
Hard disk da 18 TB a registrazione magnetica assistita da energia
2020
La Fsf vuole i sorgenti di Windows 7 per renderli open source
2018
L'altra faccia della sorveglianza
2017
Google Brain ''ricostruisce'' le immagini mascherate con i quadr...
2016
Telecom Italia, fibra ottica in 5 milioni di case
2015
La bolletta Telecom Italia cambia e diventa mensile
2014
Auto elettriche, prezzo pari a quelle a benzina nel 2020
2013
Telecom vende La7 a Cairo, Bernabè si tiene le frequenze
2012
In prova: iTwin
2011
Acer, che display grande che hai
2010
In Pratica: Un esperto di Borsa dentro il nostro Pc (4)
2009
Dopo Novell, Microsoft si allea con Red Hat
2005
Se Prodi fosse come Lula /2
2004
Miniguida all'autodifesa antispam (3)
2003
Storie da un mondo che si nasconde (2)
2002
Windows XP e traduzioni
Olimpo Informatico


 
web metrics