Panasonic abbandona la produzione interna dei TV e affida tutto a Skyworth

Panasonic ha deciso di interrompere definitivamente la produzione interna dei propri televisori: ha infatti siglato un accordo con Skyworth, produttore cinese tra i primi cinque al mondo per ricavi nel settore TV (dati del primo trimestre del 2025). L'intesa prevede che Skyworth si occupi della produzione, del marketing e della distribuzione dei televisori a marchio Panasonic, mentre l'azienda giapponese continuerà a definire gli standard qualitativi e le linee guida progettuali. La collaborazione rientra in una strategia di razionalizzazione dei costi e di ottimizzazione della catena produttiva.

La scelta arriva dopo anni di contrazione del mercato globale dei televisori e di crescente competizione da parte dei produttori cinesi, che hanno consolidato la loro presenza grazie a economie di scala e a una maggiore integrazione verticale. Panasonic, che aveva già ridotto progressivamente la produzione interna, ha valutato che mantenere linee dedicate non fosse più sostenibile dal punto di vista economico. Il marchio era stato protagonista assoluto dell'era dei plasma, con modelli che avevano ottenuto riconoscimenti per qualità dell'immagine e fedeltà cromatica. La transizione verso le tecnologie LCD e OLED aveva richiesto investimenti significativi, mentre la concorrenza si era intensificata. Negli ultimi anni Panasonic aveva concentrato la produzione su modelli di fascia alta, spesso destinati a mercati specifici, riducendo ulteriormente i volumi.

L'accordo con Skyworth consente ora di mantenere la presenza del marchio nel settore senza sostenere direttamente i costi industriali. Con sede a Shenzhen, Skyworth è uno dei principali fornitori globali della piattaforma Android TV e dispone di una capacità produttiva che permette di realizzare modelli destinati a più segmenti di mercato. La collaborazione dovrebbe garantire continuità nella distribuzione e una maggiore competitività sui prezzi. Panasonic continuerà a occuparsi della calibrazione delle immagini e delle tecnologie proprietarie integrate nei modelli di fascia alta. L'azienda ha dichiarato che la qualità rimarrà un elemento centrale della propria identità, anche se la produzione non sarà più interna.

La riorganizzazione riguarda anche la gamma 2026, già presentata in anteprima. I nuovi modelli saranno realizzati da Skyworth ma seguiranno le specifiche definite da Panasonic, comprese le tecnologie di elaborazione video e i pannelli selezionati. L'azienda ha confermato che continuerà a collaborare con fornitori premium per i pannelli OLED destinati ai modelli di fascia alta. Il cambiamento riflette una tendenza più ampia nel settore, in cui diversi produttori storici hanno scelto di esternalizzare parte o tutta la produzione per concentrarsi su ricerca, sviluppo e design. La crescente complessità delle tecnologie TV, unita alla pressione sui margini, ha reso difficile per molte aziende mantenere linee produttive proprietarie senza volumi elevati.

La partnership con Skyworth dovrebbe consentire una maggiore flessibilità nella gestione dei mercati regionali: Skyworth gestirà infatti anche la logistica e la distribuzione, adattando l'offerta alle esigenze dei diversi Paesi. Ciò potrebbe portare a una maggiore varietà di modelli e a una disponibilità più rapida delle nuove serie.

