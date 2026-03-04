TIM aumenta i canoni: rincari fino a 2,99 euro al mese per milioni di clienti

Gli aumenti riguardano le linee mobili già da questo mese; ma presto toccherà anche alle linee fisse.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-03-2026]

tim rimodulazioni mobili
Foto di Vitaly Gariev.

TIM ha annunciato l'avvio di un nuovo ciclo di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali che, tra il 15 marzo e l'8 aprile 2026, impatterà una selezione di offerte mobili ricaricabili con incrementi del canone mensile fino a 2,99 euro. L'operatore giustifica la mossa con il mutamento delle condizioni macroeconomiche e la necessità di sostenere gli investimenti nelle infrastrutture di rete. La variazione non coinvolge l'intero portafoglio clienti ma si concentra su specifici piani tariffari non più in vendita, per i quali è stata prevista una finestra temporale di adeguamento scaglionata in base alla data di rinnovo delle singole utenze.

Il primo scaglione di rincari diventerà operativo a partire dal primo addebito successivo al 14 marzo 2026. Per questo gruppo di utenze, l'aumento oscillerà tra 1,99 euro e 2,99 euro al mese (IVA inclusa). I clienti interessati dovrebbero già essere stati informati tramite SMS personalizzati a partire dal 10 febbraio, ricevendo le indicazioni necessarie per valutare le alternative proposte o per esercitare il diritto di recesso. In conformità con le normative vigenti, TIM ha predisposto canali informativi diretti, tra cui il numero gratuito 409164 e il servizio clienti 119, per permettere agli utenti di verificare l'entità esatta della modifica applicata alla propria linea.

Un secondo blocco di rimodulazioni è programmato per decorrere dal primo rinnovo utile dopo l'8 aprile 2026. In questo caso, l'incremento previsto è fissato uniformemente a 1,99 euro al mese per una serie di offerte mobili ricaricabili. Anche per questa tranche, le comunicazioni ufficiali devono essere inviate con un preavviso di almeno 30 giorni, garantendo la trasparenza necessaria sui tempi e sulle modalità di attuazione dei nuovi costi. La struttura delle modifiche ricalca quelle già implementate nei primi mesi dell'anno, confermando una tendenza al rialzo dei prezzi medi dei servizi mobili consumer.

Per mitigare l'impatto dei rincari, l'operatore ha previsto alcune opzioni di "arricchimento" dell'offerta, attivabili gratuitamente dai clienti che decidono di accettare le nuove condizioni economiche. Una delle iniziative prevede l'erogazione di 50 Giga aggiuntivi di traffico dati ogni mese, richiedibili inviando un SMS al numero 40916 con il testo "50GIGA ON". In alternativa, gli utenti possono richiedere l'abilitazione alla rete 5G Ultra, che consente velocità di navigazione fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, inviando un messaggio con il testo "5G ON" allo stesso numero. È importante notare che queste opzioni sono alternative e dipendono dalle indicazioni specifiche contenute nell'SMS informativo ricevuto.

Esiste inoltre una terza via tecnica che consente ad alcuni segmenti di clientela di mantenere l'attuale costo mensile, rinunciando però ai bonus di traffico dati o velocità sopra citati. Inviando l'SMS "CONFERMA ON" (o "CONFERMO ON", a seconda del testo ricevuto) entro una data prestabilita, solitamente fissata alla fine del mese precedente l'aumento, il cliente può bloccare la rimodulazione. In questo scenario, l'offerta originaria resta invariata nel prezzo, ma può essere integrata da un bonus minimo di 2 GB extra per compensare la modifica contrattuale accettata ma non tariffata.

Qualora il cliente decida di non accettare le nuove condizioni, il Codice delle Comunicazioni Elettroniche garantisce il diritto di recedere dal contratto o di passare a un altro operatore senza penali né costi di disattivazione. Questa facoltà può essere esercitata entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di modifica. Per formalizzare il recesso, è possibile utilizzare l'Area Clienti MyTIM, inviare una PEC all'indirizzo dedicato telecomitalia@pec.telecomitalia.it, spedire una raccomandata A/R al Servizio Clienti o recarsi fisicamente presso un negozio TIM abilitato.

Nel caso in cui sulla linea sia attivo un finanziamento per l'acquisto di un prodotto (come uno smartphone), il cliente può scegliere di mantenere attivo il piano di rateizzazione originario o di saldare le rate residue in un'unica soluzione. È fondamentale specificare tale preferenza all'interno della comunicazione di recesso per evitare l'addebito immediato dell'intero importo residuo. La gestione dei vincoli temporali legati a promozioni pregresse viene neutralizzata in presenza di rimodulazioni unilaterali, annullando eventuali rimborsi di sconti goduti o penali di uscita anticipata.

In parallelo alle rimodulazioni del segmento mobile, l'operatore ha annunciato variazioni anche per la rete fissa e per i servizi di intrattenimento. Da aprile 2026, alcuni piani TIMVISION (incluse le offerte che integrano Disney+ e altre piattaforme streaming) subiranno aumenti variabili da 1 a 5 euro al mese. Anche le tariffe di rete fissa saranno soggette a incrementi compresi tra 2 e 5 euro, motivati dalla sostenibilità degli investimenti legati alla crescita esponenziale del traffico dati sulle reti FTTH e FWA.

I clienti che intendono valutare la propria posizione possono consultare la sezione News e Modifiche contrattuali sul sito ufficiale dell'operatore, dove vengono pubblicati gli elenchi aggiornati delle informative. La complessità del portafoglio tariffe coinvolte rende necessaria una verifica individuale: ogni SMS ricevuto contiene un codice o una descrizione che identifica univocamente l'opzione di salvaguardia o di miglioramento applicabile. La mancata risposta a tali comunicazioni entro i termini indicati equivale all'accettazione tacita delle nuove condizioni economiche.

