OpenAI lancia Codex per Windows: la programmazione agentica ora ha un'applicazione dedicata

Finora era disponibile soltanto per macOS.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-03-2026]

codex app windows
Immagine: OpenAI

Codex è arrivato su Windows: l'assistente per la programmazione creato da OpenAI è sbarcato sul sistema di Microsoft con un'applicazione nativa che porta sul PC funzionalità di coding "agentico" finora disponibili solo su macOS. Il software, distribuito tramite il Microsoft Store, consente di eseguire più agenti di codifica in parallelo e di scegliere tra diversi modelli. L'app è accessibile a tutti gli utenti di ChatGPT, inclusi quelli con piano gratuito, sebbene con limitazioni rispetto ai piani Go, Plus e Pro. Le funzionalità integrate includono l'esecuzione simultanea di agenti, la gestione autonoma di compiti complessi e un'interfaccia ottimizzata per l'interazione con il codice. L'obiettivo dichiarato è semplificare il flusso di lavoro degli sviluppatori, riducendo i tempi di scrittura e revisione del codice.

Codex per Windows utilizza una sandbox nativa che limita l'accesso al file system e alla rete, affniché gli agenti possano operare in sicurezza. La sandbox può essere configurata in modalità unelevated o elevated, con quest'ultima che applica token ristretti, ACL specifiche e regole firewall dedicate. Questo approccio consente di eseguire codice generato dall'AI senza rischi per il sistema operativo. Gli sviluppatori possono scegliere se utilizzare Codex in ambiente Windows puro o tramite Windows Subsystem for Linux (WSL2), a seconda delle esigenze del progetto. L'integrazione con PowerShell e con i principali IDE permette di avviare agenti direttamente dal terminale, automatizzando operazioni come generazione di funzioni, refactoring, test e creazione di script. Parallelamente all'applicazione grafica è disponibile anche Codex CLI, un'interfaccia a riga di comando che porta le capacità dell'agente AI direttamente nel terminale. La CLI è open‑source e progettata per essere leggera, con un'installazione compatibile sia con Windows 10 sia con Windows 11.

La versione Windows di Codex risponde alla crescente domanda di strumenti di sviluppo basati su AI in grado di eseguire operazioni autonome. Le funzionalità includono la capacità di gestire più agenti contemporaneamente, ciascuno assegnato a un compito specifico, come analisi statica, generazione di test o ottimizzazione del codice. Questo modello agentico consente di distribuire il carico di lavoro e ottenere risultati più rapidi e coerenti.

L'architettura di Codex è progettata per rifiutare richieste mirate alla creazione di software dannosi, grazie a un addestramento specifico che limita l'esecuzione di codice potenzialmente pericoloso. Questo aspetto è particolarmente rilevante in ambiente Windows, dove la superficie di attacco è più ampia rispetto a sistemi Unix‑like. L'AI è inoltre in grado di spiegare il codice generato, facilitando la comprensione da parte degli sviluppatori meno esperti. L'arrivo dell'app su Windows amplia significativamente il bacino di utenti potenziali, considerando che la piattaforma rappresenta ancora la quota maggioritaria del mercato desktop. L'integrazione con il Microsoft Store semplifica la distribuzione e garantisce aggiornamenti regolari, mentre la compatibilità con i piani ChatGPT consente un accesso immediato senza configurazioni complesse.

Articoli raccomandati:
Fuga da ChatGPT: +295% disinstallazioni dopo l'accordo con il Pentagono. Cla...
Il titolo IBM precipita in borsa: colpa dell'IA e c'entra il COBOL
Spotify, niente codice scritto da umani da dicembre
Responsabile sicurezza di Anthropic se ne va e ammonisce: "Il mondo è in p...

La disponibilità di Codex su Windows potrebbe accelerare l'adozione di strumenti AI nei processi di sviluppo aziendali, soprattutto in contesti dove la standardizzazione su Windows è già consolidata. L'uso combinato di sandbox, agenti multipli e modelli specializzati dovrebbe permettere di ridurre errori, velocizzare la prototipazione e - si spera - migliorare la qualità del codice prodotto.

Articoli raccomandati:
L'intelligenza artificiale vale oro: ai.com venduto per 70 milioni di dollar...
ChatGPT introduce la stima dell'età: restrizioni automatiche se pensa c...
ChatGPT di nuovo sotto accusa: avrebbe spinto un uomo al suicidio
Cowork rivoluziona il desktop: la IA di Anthropic legge, crea e modifica i tuoi ...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
ChatGPT Go debutta in Italia: il piano low‑cost da 8 euro sfida l’offerta Google AI Plus

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Confessa. Hai mai acquistato un farmaco online?
Assolutamente no, è un reato.
Fossi matto! E' un rischio per la salute.
Non si dovrebbe... ma lo ammetto, qualche volta è successo.
Lo faccio abitualmente anche se è contro la legge o pericoloso.

Mostra i risultati (3880 voti)
Marzo 2026
n. 4079 del 05-03-2026
Windows 12 è in arrivo: NPU obbligatoria e milioni di PC a rischio obsolescenza
n. 4078 del 03-03-2026
Motorola lascia Android e va su GrapheneOS, per la massima privacy
n. 4077 del 02-03-2026
Copia privata, scattano gli aumenti: tassato anche il cloud!
Febbraio 2026
n. 4076 del 26-02-2026
Il titolo IBM precipita in borsa: colpa dell'IA e c'entra il COBOL
n. 4075 del 25-02-2026
Outlook diventa inutilizzabile, un bug fa sparire il cursore del mouse
n. 4074 del 24-02-2026
ISEE, la presentazione non è più necessaria: il sistema automatico rivoluziona controlli e procedure
n. 4073 del 23-02-2026
Meta chiude il sito di Messenger
n. 4072 del 19-02-2026
Winhance ottimizza Windows 11: meno app inutili, più velocità e controllo sistema
n. 4071 del 18-02-2026
Grave falla in Chrome già attivamente sfruttata: aggiornare subito il browser di Google
n. 4070 del 17-02-2026
Western Digital ha già venduto tutti gli hard disk del 2026
n. 4069 del 16-02-2026
Claude, il piano gratuito si potenzia: quattro funzioni premium ora accessibili a tutti
n. 4068 del 13-02-2026
Windows più leggero e veloce: WinUtil elimina il superfluo e personalizza il sistema in profondità
n. 4067 del 12-02-2026
Agenzia delle Entrate su IO: avvisi, scadenze e comunicazioni fiscali
n. 4066 del 11-02-2026
Stampanti datate a rischio? Microsoft ritira i driver legacy in Windows 11
n. 4065 del 09-02-2026
Fine dell'era 8K, LG interrompe la produzione
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 5 marzo
2026
I vecchi cellulari diventano smart con assistente IA e servizi digitali
2025
Stampanti Brother, dopo l'aggiornamento le cartucce compatibili non vanno pi...
2024
Linux conquista il 4% del mercato desktop
2022
Diffidate di qualunque apparecchio abbia meno di 10 anni
2021
Garante privacy si attiva contro il revenge porn
2020
L'Unione Europea vuole un proprio sistema operativo
2018
Facebook agli utenti: "Siete d'accordo con l'invio di foto osé di r...
2017
FBI, meglio un pedofilo in libertà che rivelare l'hack di TOR
2015
500 avvocati contro il post di Salvini su Facebook
2014
Quasi 2 euro per sapere l'ora esatta da Telecom Italia
2013
MiniDuke spia i governi di tutto il mondo
2012
iPad 3, i prezzi e le configurazioni
2011
Miniapparecchio per la risonanza magnetica, efficace ed economico
2010
YouTube ignora il "fair use"
2009
Il motore di ricerca per cellulari
2008
Il navigatore adesso evita il traffico
2007
Photoshop free presto su Internet
2006
Sondaggio: multimedialità
2005
No agli operatori virtuali, tariffe sempre alte
2004
L'I-Box non ha l'antivirus né l'antispamming
2003
Nuove suggestioni
2002
Il codice segreto antifurto per cellulari
Olimpo Informatico


 
web metrics