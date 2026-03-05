OpenAI lancia Codex per Windows: la programmazione agentica ora ha un'applicazione dedicata

Finora era disponibile soltanto per macOS.

Codex è arrivato su Windows: l'assistente per la programmazione creato da OpenAI è sbarcato sul sistema di Microsoft con un'applicazione nativa che porta sul PC funzionalità di coding "agentico" finora disponibili solo su macOS. Il software, distribuito tramite il Microsoft Store, consente di eseguire più agenti di codifica in parallelo e di scegliere tra diversi modelli. L'app è accessibile a tutti gli utenti di ChatGPT, inclusi quelli con piano gratuito, sebbene con limitazioni rispetto ai piani Go, Plus e Pro. Le funzionalità integrate includono l'esecuzione simultanea di agenti, la gestione autonoma di compiti complessi e un'interfaccia ottimizzata per l'interazione con il codice. L'obiettivo dichiarato è semplificare il flusso di lavoro degli sviluppatori, riducendo i tempi di scrittura e revisione del codice.

Codex per Windows utilizza una sandbox nativa che limita l'accesso al file system e alla rete, affniché gli agenti possano operare in sicurezza. La sandbox può essere configurata in modalità unelevated o elevated, con quest'ultima che applica token ristretti, ACL specifiche e regole firewall dedicate. Questo approccio consente di eseguire codice generato dall'AI senza rischi per il sistema operativo. Gli sviluppatori possono scegliere se utilizzare Codex in ambiente Windows puro o tramite Windows Subsystem for Linux (WSL2), a seconda delle esigenze del progetto. L'integrazione con PowerShell e con i principali IDE permette di avviare agenti direttamente dal terminale, automatizzando operazioni come generazione di funzioni, refactoring, test e creazione di script. Parallelamente all'applicazione grafica è disponibile anche Codex CLI, un'interfaccia a riga di comando che porta le capacità dell'agente AI direttamente nel terminale. La CLI è open‑source e progettata per essere leggera, con un'installazione compatibile sia con Windows 10 sia con Windows 11.

La versione Windows di Codex risponde alla crescente domanda di strumenti di sviluppo basati su AI in grado di eseguire operazioni autonome. Le funzionalità includono la capacità di gestire più agenti contemporaneamente, ciascuno assegnato a un compito specifico, come analisi statica, generazione di test o ottimizzazione del codice. Questo modello agentico consente di distribuire il carico di lavoro e ottenere risultati più rapidi e coerenti.

L'architettura di Codex è progettata per rifiutare richieste mirate alla creazione di software dannosi, grazie a un addestramento specifico che limita l'esecuzione di codice potenzialmente pericoloso. Questo aspetto è particolarmente rilevante in ambiente Windows, dove la superficie di attacco è più ampia rispetto a sistemi Unix‑like. L'AI è inoltre in grado di spiegare il codice generato, facilitando la comprensione da parte degli sviluppatori meno esperti. L'arrivo dell'app su Windows amplia significativamente il bacino di utenti potenziali, considerando che la piattaforma rappresenta ancora la quota maggioritaria del mercato desktop. L'integrazione con il Microsoft Store semplifica la distribuzione e garantisce aggiornamenti regolari, mentre la compatibilità con i piani ChatGPT consente un accesso immediato senza configurazioni complesse.

La disponibilità di Codex su Windows potrebbe accelerare l'adozione di strumenti AI nei processi di sviluppo aziendali, soprattutto in contesti dove la standardizzazione su Windows è già consolidata. L'uso combinato di sandbox, agenti multipli e modelli specializzati dovrebbe permettere di ridurre errori, velocizzare la prototipazione e - si spera - migliorare la qualità del codice prodotto.