OpenAI spegne Sora. Troppi costi, pochi utenti

L'app di generazione video era stata lanciata appena due anni fa. Chiuso anche l'accordo con Disney.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-03-2026]

openai chiude sora

OpenAI ha annunciato la chiusura definitiva di Sora, l'app di generazione video basata su intelligenza artificiale lanciata nel fine del 2024, interrompendo sia la versione consumer sia l'API. La decisione è stata comunicata tramite un post ufficiale e confermata da un portavoce, che ha spiegato come la scelta rientri in una riorganizzazione strategica orientata a ridurre i costi e concentrare le risorse su progetti considerati prioritari. Sora verrà dismessa ma al momento non c'è una data precisa di disattivazione, che sarà comunicata successivamente insieme alle istruzioni per esportare i contenuti già creati. OpenAI ha ringraziato gli utenti che hanno utilizzato l'app e contribuito alla sua community, riconoscendo che la notizia può risultare deludente per chi aveva investito tempo nella piattaforma.

La chiusura arriva a soli sei mesi dal lancio della seconda versione del modello, un periodo estremamente breve per un prodotto consumer di ampia visibilità. I dati di utilizzo mostrano che, dopo un picco iniziale, l'interesse degli utenti è diminuito progressivamente, con cali mensili nelle installazioni e nella spesa in‑app. Questa tendenza ha contribuito alla valutazione interna sulla sostenibilità del progetto. OpenAI ha dichiarato che la dismissione di Sora è legata principalmente alla necessità di concentrare la capacità computazionale su strumenti destinati alle imprese, allo sviluppo di modelli per la programmazione e alla ricerca su sistemi di simulazione del mondo fisico. OpenAI ha spiegato che la generazione video richiede risorse GPU molto elevate, sottraendole ad altri team impegnati in progetti strategici.

La decisione si inserisce in un contesto più ampio di razionalizzazione dei costi, in vista di una possibile quotazione in borsa prevista entro la fine dell'anno. OpenAI ha recentemente ridotto o sospeso altri progetti considerati secondari, tra cui funzionalità sperimentali e iniziative consumer non allineate agli obiettivi di redditività. La chiusura di Sora avrà conseguenze anche su partnership esterne. E' stato annullato l'accordo da un miliardo di dollari con Disney, che prevedeva l'uso di oltre 200 personaggi nelle generazioni video. Disney ha confermato la fine della collaborazione, pur dichiarando di essere disponibile a valutare nuove forme di integrazione con piattaforme di intelligenza artificiale.

Nonostante la popolarità iniziale, Sora non è riuscita a mantenere un tasso di partecipazione degli utenti sufficiente a giustificare i costi operativi. Le analisi interne indicano che la natura social dell'app, basata su un feed di video generati dagli utenti, non ha prodotto una crescita stabile nel tempo, con un calo significativo delle interazioni già nei primi mesi del 2026. La chiusura riflette anche un cambiamento di priorità nel settore dell'IA generativa: dopo un periodo di forte attenzione ai contenuti multimediali, molte aziende stanno orientando gli investimenti verso strumenti per la produttività, l'automazione e l'analisi dei dati, considerati più sostenibili dal punto di vista economico e più richiesti dal mercato aziendale.

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