Tutte le novità di Linux 7.0, dallo scheduler ai driver GPU

E l'abbandono dei processori 486.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-04-2026] Commenti

Il kernel Linux 7.0 è ora disponibile e introduce una serie di interventi mirati su scheduler, gestione della memoria, supporto hardware e sottosistemi di sicurezza. La release arriva dopo un ciclo di sviluppo più lungo del previsto, dovuto alla necessità di consolidare patch complesse e di verificare la stabilità di nuove funzionalità. Uno degli interventi più rilevanti riguarda lo scheduler, che riceve ottimizzazioni per la gestione dei carichi su sistemi multicore e big.LITTLE. Le modifiche riducono la latenza nei contesti ad alta concorrenza e migliorano la distribuzione dei thread, con benefici misurabili nella gestione del carico di lavoro dei server e nei sistemi embedded che sfruttano architetture ibride. Gli sviluppatori hanno inoltre rivisto alcune parti del codice responsabile del bilanciamento dei task, eliminando condizioni di contesa note da tempo.

Sul fronte della memoria, Linux 7.0 introduce miglioramenti nella gestione delle pagine anonime e nella logica di swap, con un affinamento degli algoritmi di rimpiazzamento. Le modifiche riducono la pressione sui dispositivi di memorizzazione nei sistemi con RAM limitata e migliorano la prevedibilità del comportamento in condizioni di carico elevato.

La release porta anche un ampliamento del supporto hardware, con nuovi driver per GPU, controller NVMe e periferiche USB4. Particolarmente rilevante è l'integrazione di patch per le GPU AMD di ultima generazione, che migliorano la gestione dell'alimentazione e introducono un supporto più stabile per le funzionalità avanzate di scheduling grafico. Anche il sottosistema audio riceve aggiornamenti, con driver rivisti per codec recenti e fix per configurazioni multicanale. Sul piano della sicurezza, Linux 7.0 integra aggiornamenti per Landlock e per il modulo di sicurezza BPF, con controlli più rigidi sulle operazioni consentite ai programmi caricati nello spazio kernel. Sono stati inoltre corretti diversi bug relativi alla validazione dei parametri passati alle chiamate di sistema, riducendo la superficie di attacco potenziale.

Vi sono ottimizzazioni per TCP, miglioramenti nella gestione delle code di rete e un supporto più efficiente per le interfacce ad alta velocità. La release 7.0 introduce inoltre aggiornamenti per il filesystem Btrfs, con miglioramenti nella gestione dei metadati e nella velocità delle operazioni di bilanciamento. Ext4 riceve fix mirati alla gestione dei journal, mentre XFS beneficia di ottimizzazioni per la scalabilità su sistemi con molti core. Anche F2FS viene aggiornato con patch che migliorano la resistenza all'usura su dispositivi flash.

Accanto alle novità della 7.0, è già definito un cambiamento rilevante previsto per Linux 7.1, che avevamo già anticipato: la rimozione definitiva del supporto ai processori Intel 486. La decisione deriva dalla necessità di semplificare il codice e di eliminare percorsi di compatibilità ormai inutilizzati, riducendo la complessità del kernel e migliorando la manutenibilità. Gli sviluppatori hanno confermato che il supporto ai 486 non è più giustificato da un utilizzo reale e che la sua eliminazione consentirà di rimuovere codice datato e di ottimizzare alcune parti critiche del boot e della gestione delle istruzioni. La rimozione del supporto ai 486 comporterà anche la revisione di alcune opzioni di configurazione e la semplificazione di percorsi condizionali presenti nel codice x86. Gli sviluppatori hanno indicato che la modifica non avrà impatti sulle distribuzioni moderne, che da anni non includono più immagini compatibili con hardware così datato.