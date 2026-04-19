Opera introduce Browser Connector

L'IA può leggere le schede e usare il contesto in tempo reale

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-04-2026] Commenti

Immagine: Opera

Opera ha annunciato l'introduzione di Browser Connector, una nuova funzione che permette ai modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT e Claude di accedere in tempo reale alle schede aperte del browser, utilizzando il contenuto delle pagine come contesto operativo. La funzione è disponibile in Opera One e Opera GX in modalità Early Bird e consente agli assistenti IA di leggere, analizzare e interpretare ciò che l'utente sta visualizzando senza richiedere copie manuali del testo.

Il sistema si basa sul Model Context Protocol (MCP), uno standard aperto introdotto da Anthropic che permette ai modelli linguistici di interagire con applicazioni esterne senza integrazioni dedicate. MCP era stato inizialmente implementato in Opera Neon, il browser agentico, e ora viene esteso ai browser principali per offrire un accesso più ampio alle funzionalità IA. Browser Connector consente all'AI di leggere il contenuto delle pagine, comprendere la struttura delle schede aperte e acquisire screenshot per analizzare grafici, immagini o documenti. Ciò elimina la necessità di fornire manualmente il contesto all'assistente, riducendo la frizione tipica delle interazioni in cui l'utente deve copiare e incollare informazioni da una pagina all'altra.

La funzione è progettata per supportare attività complesse come ricerche multi‑scheda, confronti tra prodotti, analisi di documentazione tecnica e sintesi di contenuti distribuiti su più pagine. L'IA può utilizzare il contesto del browser per rispondere a domande, generare riassunti o eseguire operazioni basate sulle informazioni visualizzate. Opera sottolinea che Browser Connector rafforza la filosofia `azienda`le orientata alla libertà di scelta dell'utente, evitando il vincolo a un singolo ecosistema IA. Gli utenti possono collegare strumenti diversi, come ChatGPT o Claude, e integrarli nel proprio flusso di lavoro senza dipendere da soluzioni proprietarie.

L'attivazione della funzione avviene tramite il menu Impostazioni, nella sezione "Servizi IA", dove è possibile installare il modulo e collegare il modello AI preferito. Una volta abilitato, Browser Connector opera in background e fornisce all'assistente l'accesso contestuale alle schede aperte, mantenendo il controllo all'utente. La funzione è gratuita e, come dicevamo, disponibile immediatamente nelle versioni Early Bird dei browser. Opera prevede di ampliarne le capacità e di integrarla con ulteriori strumenti AI man mano che lo standard MCP verrà adottato da un numero crescente di modelli e servizi.

Opera evidenzia che, pur offrendo un accesso esteso alle schede, la funzione richiede comunque un consenso esplicito dell'utente, che può decidere quando e come attivare l'integrazione. Questo approccio mira a bilanciare funzionalità avanzate e controllo sulla privacy, un tema centrale nell'adozione di strumenti IA integrati nel browser.