Codex introduce i pet: i compagni animati in stile Clippy mostrano che cosa fa l'agente IA



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-05-2026]

codex pets
Immagine: Codex Pets

OpenAI ha deciso di introdurre nella sua app Codex una serie di "pet" digitali - così li definisce - che ricordano immediatamente il vecchio Clippy di Microsoft Office (che, guarda caso, è proprio uno dei pet disponibili); a differenza della petulante graffetta, però, dovrebbero avere un ruolo più tecnico e meno fastidioso. Questi piccoli compagni animati, pur non svolgendo alcuna funzione di programmazione, sono ideati per fornire un «livello di trasparenza» sulle attività dell'agente Codex, mostrando in tempo reale che cosa stia facendo il modello e quando necessiti dell'intervento dell'utente. L'obiettivo è rendere visibile il thread attivo senza costringere a cambiare finestra o interrompere il flusso di lavoro.

I pet compaiono fluttuanti sullo schermo e possono essere richiamati o nascosti digitando il comando /pet. Inizialmente erano disponibili otto varianti predefinite, tra cui animali stilizzati come un gatto o un cane, ma gli utenti hanno subito approfittato del comando /hatch, che permette di creare un compagno personalizzato con l'aiuto dell'IA. Le prime creazioni condivise dalla community includono personaggi come Goku, Patrick Stella (da Spongebob) e, come dicevamo, persino versioni reinterpretate di Clippy.

I pet non intervengono nel codice, ma mostrano lo stato del processo: se Codex sta eseguendo un'operazione, se è in attesa di input o se ha completato un task. Ciò consente di monitorare l'attività dell'agente senza aprire pannelli aggiuntivi. La funzione è disponibile sia su Windows sia su macOS e può essere attivata anche tramite le impostazioni dell'app, nella sezione Aspetto. La presenza dei pet si inserisce peraltro in un trend più ampio del settore, in cui gli assistenti animati stanno tornando come interfacce leggere per visualizzare lo stato dei processi IA. A differenza di Clippy, che interveniva direttamente nella scrittura dei documenti, i pet di Codex hanno un ruolo puramente informativo e non interferiscono con il lavoro dell'utente.

L'integrazione dei pet è infatti pensata per migliorare la leggibilità dei processi "agentici", soprattutto quando Codex esegue operazioni lunghe o complesse. Il sistema permette di visualizzare lo stato del thread attivo senza interrompere l'attività principale, riducendo la necessità di passare da un'applicazione all'altra. OpenAI ha inoltre annunciato una promozione limitata: i creatori dei dieci pet generati più apprezzati riceveranno 30 giorni di ChatGPT Pro. La funzione è già disponibile per tutti gli utenti della Codex App e non richiede aggiornamenti aggiuntivi. OpenAI sottolinea che i pet sono completamente opzionali e possono essere disattivati in qualsiasi momento.

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Commenti all'articolo (1)

{rebus}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
5-5-2026 10:34
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