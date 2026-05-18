Lo Steam Controller urla se lo lasci cadere

E riproduce il famoso Wilhelm Scream.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-05-2026]

steam controller wilhelm scream
Immagine: Steam.

Un divertente easter egg accompagna il nuovo Steam Controller; se lo si lascia cade e urla, ma non emettendo un suono casuale: riproduce il famoso Wilhelm Scream, sfruttando i motori aptici interni per simulare il suono. La scoperta è stata condivisa da un utente su Reddit ed è stata successivamente confermata da più prove indipendenti.

Perché l'easter egg funzioni è necessario che il PC sia in modalità Steam Big Picture e che sia visualizzato il menu principale. In queste condizioni, lasciando cadere il controller su una superficie morbida, il dispositivo può emettere il Wilhelm Scream. Le testimonianze indicano che l'attivazione non è garantita a ogni tentativo e che, una volta attivato l'urlo, esiste un intervallo di circa un minuto prima che il comportamento possa ripetersi. Gli utenti che hanno testato la funzione inoltre raccomandano ovviamente di evitare superfici dure per non danneggiare il dispositivo. Il suono riprodotto è una simulazione ottenuta modulando i motori aptici, una tecnica già utilizzata in altri controller avanzati per generare effetti sonori o musicali. L'esempio più citato è quello del controller Pro di Nintendo Switch, che sfrutta l'HD Rumble per produrre effetti sonori sincronizzati con elementi di gioco.

Il lancio dello Steam Controller, avvenuto non molti giorni addietro, ha generato un forte interesse, con esaurimento delle scorte in diverse regioni entro circa mezz'ora dall'apertura delle vendite. La domanda elevata ha portato alla comparsa di rivenditori non ufficiali che hanno proposto il dispositivo a prezzi maggiorati. Per gestire la situazione, Valve ha introdotto un sistema di prenotazione che consente agli utenti di mettersi in coda per l'acquisto, limitando la possibilità di ordini multipli e contrastando l'attività dei rivenditori. L'azienda ha spiegato che «una volta effettuata la prenotazione, il posto in coda viene conservato» e che le email di conferma vengono inviate seguendo l'ordine cronologico delle richieste.

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Approfondimenti
Wilhelm Scream

Commenti all'articolo (1)

{amalia}
Vaporware al 100 percento.
18-5-2026 21:09
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