VoLTE per tutti: Iliad estende le chiamate su 4G ai clienti low cost

Anche i titolari delle offerte più economiche potranno navigare in 4G mentre telefonano.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-05-2026] Commenti (2)

Iliad ha avviato l'estensione di VoLTE (Voice Over LTE) anche ai clienti con offerte inferiori a 9,99 euro al mese, attivando il servizio in modo automatico su un numero crescente di SIM che finora ne erano escluse. Le segnalazioni raccolte nelle ultime settimane mostrano che l'abilitazione sta raggiungendo progressivamente anche i piani "storici" da 7,99, 6,99 e 5,99 euro mensili, ampliando di fatto la platea degli utenti in grado di effettuare chiamate su rete 4G. VoLTE, introdotto da Iliad in Italia il 29 maggio 2024, era inizialmente riservato alle offerte con canone pari o superiore a 9,99 euro al mese. La documentazione tecnica dell'operatore specifica infatti che il servizio è disponibile solo per le tariffe che lo includono esplicitamente, come Giga 200, Giga 250 e Giga Prime. Le offerte più economiche richiedevano un cambio piano per accedervi.

La prima apertura verso i piani low cost risale ad aprile 2025, quando alcuni clienti con offerte da 7,99 euro hanno iniziato a ricevere l'attivazione di VoLTE senza alcuna richiesta. Si trattava di una fase sperimentale limitata, non accompagnata da comunicazioni ufficiali. L'attuale estensione appare come una seconda fase, più ampia e visibile, che coinvolge anche le offerte da 6,99 e 5,99 euro. Le attivazioni non seguono ancora un criterio uniforme. Alcuni utenti segnalano la presenza di VoLTE su una sola delle proprie SIM, mentre altre utenze con la stessa offerta non risultano ancora abilitate. L'attivazione è graduale, non annunciata e non ancora riflesso nelle condizioni ufficiali pubblicate sul sito dell'operatore.

L'estensione di VoLTE assume particolare rilevanza nel contesto dello spegnimento progressivo del 3G, già avviato da altri operatori e destinato a proseguire nei prossimi mesi. La possibilità di effettuare chiamate su rete 4G consente di mantenere attiva la connessione dati durante le telefonate, riduce i tempi di instaurazione della chiamata e migliora la qualità audio. Per utilizzare VoLTE è necessario uno smartphone compatibile, con supporto IMS e rete 4G disponibile. Su Android e su iPhone con iOS 18 o versioni successive l'attivazione avviene automaticamente; sui dispositivi Apple con versioni precedenti occorre abilitarla manualmente tramite le impostazioni di rete.

Le segnalazioni mostrano che l'abilitazione automatica riguarda anche SIM attive da anni con le prime offerte Iliad, come quella da 5,99 euro. Alcuni utenti hanno riportato la necessità di riavviare il dispositivo per completare la registrazione IMS e mantenere la chiamata in 4G. Al momento in cui scriviamo l'operatore non ha ancora aggiornato la pagina ufficiale dedicata a VoLTE, che continua a indicare come requisito un'offerta con canone pari o superiore a 9,99 euro. L'estensione in corso, pur non formalizzata, sembra allinearsi alla strategia già adottata da Free Mobile (al cui gruppo appartiene anche Iliad Italia) in Francia, dove VoLTE è disponibile su tutte le offerte indipendentemente dal prezzo.

Parallelamente, Iliad continua a limitare l'accesso al 5G alle offerte da almeno 9,99 euro al mese, mantenendo una distinzione tra servizi voce su 4G e accesso alla rete mobile di nuova generazione. L'estensione di VoLTE non modifica quindi le condizioni relative al 5G, che restano vincolate alle offerte più recenti (e costose).