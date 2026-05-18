VoLTE per tutti: Iliad estende le chiamate su 4G ai clienti low cost

Anche i titolari delle offerte più economiche potranno navigare in 4G mentre telefonano.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-05-2026]

iliad volte
Foto di Paul Hanaoka.

Iliad ha avviato l'estensione di VoLTE (Voice Over LTE) anche ai clienti con offerte inferiori a 9,99 euro al mese, attivando il servizio in modo automatico su un numero crescente di SIM che finora ne erano escluse. Le segnalazioni raccolte nelle ultime settimane mostrano che l'abilitazione sta raggiungendo progressivamente anche i piani "storici" da 7,99, 6,99 e 5,99 euro mensili, ampliando di fatto la platea degli utenti in grado di effettuare chiamate su rete 4G. VoLTE, introdotto da Iliad in Italia il 29 maggio 2024, era inizialmente riservato alle offerte con canone pari o superiore a 9,99 euro al mese. La documentazione tecnica dell'operatore specifica infatti che il servizio è disponibile solo per le tariffe che lo includono esplicitamente, come Giga 200, Giga 250 e Giga Prime. Le offerte più economiche richiedevano un cambio piano per accedervi.

La prima apertura verso i piani low cost risale ad aprile 2025, quando alcuni clienti con offerte da 7,99 euro hanno iniziato a ricevere l'attivazione di VoLTE senza alcuna richiesta. Si trattava di una fase sperimentale limitata, non accompagnata da comunicazioni ufficiali. L'attuale estensione appare come una seconda fase, più ampia e visibile, che coinvolge anche le offerte da 6,99 e 5,99 euro. Le attivazioni non seguono ancora un criterio uniforme. Alcuni utenti segnalano la presenza di VoLTE su una sola delle proprie SIM, mentre altre utenze con la stessa offerta non risultano ancora abilitate. L'attivazione è graduale, non annunciata e non ancora riflesso nelle condizioni ufficiali pubblicate sul sito dell'operatore.

L'estensione di VoLTE assume particolare rilevanza nel contesto dello spegnimento progressivo del 3G, già avviato da altri operatori e destinato a proseguire nei prossimi mesi. La possibilità di effettuare chiamate su rete 4G consente di mantenere attiva la connessione dati durante le telefonate, riduce i tempi di instaurazione della chiamata e migliora la qualità audio. Per utilizzare VoLTE è necessario uno smartphone compatibile, con supporto IMS e rete 4G disponibile. Su Android e su iPhone con iOS 18 o versioni successive l'attivazione avviene automaticamente; sui dispositivi Apple con versioni precedenti occorre abilitarla manualmente tramite le impostazioni di rete.

Le segnalazioni mostrano che l'abilitazione automatica riguarda anche SIM attive da anni con le prime offerte Iliad, come quella da 5,99 euro. Alcuni utenti hanno riportato la necessità di riavviare il dispositivo per completare la registrazione IMS e mantenere la chiamata in 4G. Al momento in cui scriviamo l'operatore non ha ancora aggiornato la pagina ufficiale dedicata a VoLTE, che continua a indicare come requisito un'offerta con canone pari o superiore a 9,99 euro. L'estensione in corso, pur non formalizzata, sembra allinearsi alla strategia già adottata da Free Mobile (al cui gruppo appartiene anche Iliad Italia) in Francia, dove VoLTE è disponibile su tutte le offerte indipendentemente dal prezzo.

Proposte di lettura:
I vecchi cellulari diventano smart con assistente IA e servizi digitali
Debutta un nuovo operatore virtuale: Segnoverde Mobile offre 5G e tariffe da 3,9...
Dopo 15 anni i prototipi dell'iPhone si mostrano in video
TIM avvisa gli utenti: il 3G è agli sgoccioli

Parallelamente, Iliad continua a limitare l'accesso al 5G alle offerte da almeno 9,99 euro al mese, mantenendo una distinzione tra servizi voce su 4G e accesso alla rete mobile di nuova generazione. L'estensione di VoLTE non modifica quindi le condizioni relative al 5G, che restano vincolate alle offerte più recenti (e costose).

Articoli suggeriti:
Vodafone, conto alla rovescia per lo spegnimento del 3G
3G addio, Vodafone inizia a smantellare la rete
5G: come eliminare il 90% delle emissioni
Paura del 5G? Questa chiavetta quantica vi proteggerà

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (2)

k-it
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
19-5-2026 10:50
{Market}
Presentata così, l'opzione VoLTE appare una tecnologia ottima e preziosa, tanto che bisogna pagare per averla. In realtà tutte le tecnologie voice over internet comportano una riduzione della sicurezza e quindi della privacy nelle comunicazioni, rispetto alle chiamate su tradizionale rete telefonica. Per chi voglia... Leggi tutto
18-5-2026 10:42
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
L'aggravarsi del tasso di inquinamento atmosferico fa assumere alle amministrazioni comunali la decisione di bloccare la circolazione delle auto. Cosa ne pensi?
Era ora: si tratta di una misura necessaria e urgente.
I blocchi del traffico sono inutili e peggiorano la vita delle persone.
Sono d'accordo, ma i provvedimenti dovrebbero essere più incisivi (o addirittura permanenti).
Sarei d'accordo solo se prima venissero potenziati i trasporti pubblici.
Non so.

Mostra i risultati (1742 voti)
Maggio 2026
n. 4112 del 19-05-2026
49.000 persone senza elettricità: il fornitore preferisce alimentare i datacenter della IA
n. 4111 del 15-05-2026
Gmail, lo spazio gratuito si riduce a 5 Gbyte
n. 4110 del 14-05-2026
Crisi della RAM, in vendita DDR 5 false con i chip in fibra di vetro
n. 4109 del 12-05-2026
Windows 11 accelera davvero
n. 4108 del 08-05-2026
Password in chiaro nella memoria di Edge
n. 4107 del 07-05-2026
Google Chrome scarica un modello AI da 4 GB senza avvisare gli utenti
n. 4106 del 05-05-2026
Windows 11, il CEO Nadella ammette gli errori
n. 4105 del 01-05-2026
Disastro PocketOS: l'agente IA cancella database e backup in pochi secondi senza supervisione
Aprile 2026
n. 4104 del 29-04-2026
Telemarketing, arrivano i numeri brevi: identificheranno i servizi legittimi
n. 4103 del 27-04-2026
Windows 11 cambia rotta: Microsoft ricostruisce il sistema attorno alle richieste degli utenti
n. 4102 del 23-04-2026
Firefox 150, scovate 271 vulnerabilità con l'IA
n. 4101 del 22-04-2026
IPv6 supera IPv4 per un giorno
n. 4100 del 20-04-2026
Verifica dell'età, l'app UE si buca in meno di due minuti
n. 4099 del 16-04-2026
Alexa+ debutta in Italia: conversa, agisce e si integra nella smart home
n. 4098 del 15-04-2026
Verbatim e I-O Data puntano sul Blu-ray: rinasce un mercato dato per morto
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 19 maggio
2026
La colonna sonora di Doom entra nella Biblioteca del Congresso
2025
Bancomat da attivare e complessità digitale
2024
Un intero sistema operativo nascosto nelle CPU
2023
AI: L'ultimo Primo Maggio
2022
L'hacker contento e il Data Protection Officer stizzito
2021
Android 12: veloce, attento alla privacy e personalizzabile
2020
Da OnePlus lo smartphone che vede attraverso gli oggetti (e i vestiti)
2019
Gmail, una pagina segreta tiene traccia di tutti gli acquisti fatti
2018
Mark Zuckerberg disse che non avrebbe venduto i dati degli utenti: "Certo che no...
2017
Dati privati
2016
Aggiornamenti di sistema
2015
Il mini PC che più mini non si può
2014
Metodo ''cinese'' per fare le moltiplicazioni
2012
Car StereoClip, HTC porta il Bluetooth nell'autoradio
2011
La lente a contatto bionica ridarà la vista ai ciechi
2010
Il meglio del forum Windows Vista e un wallpaper sexy
2009
A giugno la Release Candidate di Firefox 3.5
2008
Safari scarica i file senza il permesso dell'utente
2007
Deaglio: gli hacker di Tavaroli sabotarono le elezioni del 2006
2006
Il PC per Vista
2005
Internet e l'avvenire dell'informazione
2004
Aggiornamento sulla direttiva EU sul copyright
2001
Danimarca all'avanguardia sul copyright
Olimpo Informatico


 
web metrics