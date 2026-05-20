Windows 11, Microsoft conferma il bug che impedisce gli aggiornamenti sin da marzo



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-05-2026]

windows11 bug aggiornamenti da marzo
Foto di Panos Sakalakis.

Microsoft ha confermato la presenza in Windows 11 di un bug che sin dallo scorso marzo impedisce il download e l'installazione degli aggiornamenti. L'errore si manifesta durante la ricerca o l'avvio dell'update, con Windows Update che restituisce messaggi di fallimento o rimane bloccato in un loop senza completare il processo. Gli utenti colpiti visualizzano codici di errore come 0x800f0922, 0x8024000b o 0x80070002, oppure notano che il download non procede oltre una certa percentuale. Microsoft ha confermato che il malfunzionamento non dipende dalla connessione di rete o dallo spazio disponibile, ma da un errore interno nella gestione dei pacchetti di aggiornamento.

Microsoft ha pubblicato una nota in cui riconosce il problema e spiega che l'origine del bug è legata a un componente del servizio di aggiornamento che non gestisce correttamente una dipendenza introdotta con il pacchetto di marzo. Il team di sviluppo sta lavorando a una correzione, ma non ha fornito una data precisa per il rilascio della patch (che probabilmente andrà scaricata e installata manualmente). Nell'attesa, alcuni utenti segnalano di aver tentato soluzioni temporanee come la pulizia della cartella SoftwareDistribution, il ripristino dei componenti di Windows Update o l'esecuzione di DISM e SFC. Tuttavia, Microsoft ha chiarito che tali procedure non risolvono il problema, poiché la causa è interna al pacchetto e non alla configurazione locale del sistema.

Il bug ha un impatto particolare sulle installazioni aziendali che utilizzano criteri di aggiornamento centralizzati. In questi scenari, i dispositivi continuano a tentare il download del pacchetto senza successo, generando traffico inutile e ritardi nella distribuzione degli update successivi. Alcuni amministratori hanno segnalato che il problema impedisce anche l'installazione di aggiornamenti di sicurezza correlati. Il bug non influisce sulle funzionalità principali del sistema operativo, ma impedisce l'accesso agli aggiornamenti di sicurezza più recenti. Questo aspetto è particolarmente rilevante per gli ambienti professionali, dove la mancata applicazione delle patch può esporre i sistemi a vulnerabilità note.

Il problema si aggiunge a una serie di criticità riscontrate negli ultimi mesi con Windows Update, tra cui errori di installazione, loop di riavvio e incompatibilità con driver specifici. Microsoft ha dichiarato che sta monitorando attivamente la situazione e che ulteriori informazioni verranno pubblicate nella dashboard ufficiale degli aggiornamenti. Fino al rilascio della correzione, gli utenti non possono installare gli aggiornamenti di marzo (e successivi) tramite i canali standard. Microsoft raccomanda di attendere il fix ufficiale e di verificare periodicamente la disponibilità di nuove comunicazioni nella pagina dedicata ai problemi noti.

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