HP, un aggiornamento critico del BIOS manda in tilt i portatili

Dopo l'aggiornamento automatico distribuito tramite Windows Update molti nemmeno si avviano più.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-05-2026] Commenti (1)

Un aggiornamento automatico del BIOS sta rendendo inutilizzabili diversi portatili HP, per lo più di fascia alta,, con dispositivi che non si accendono più dopo l'installazione forzata del firmware distribuito tramite Windows Update. HP ha confermato di essere a conoscenza del problema e di aver avviato verifiche interne, mentre le segnalazioni degli utenti continuano ad aumentare su forum e community di supporto. I modelli più colpiti appartengono alle serie professionali ZBook Ultra G1a ed EliteBook X G1a.

Gli aggiornamenti incriminati sono classificati come "critici", quindi installati automaticamente dal sistema operativo senza intervento dell'utente. Le versioni 01.04.03 e 01.04.05 per ZBook Ultra G1a e 01.03.11 e 01.05.00 per EliteBook X G1a risultano tra le più problematiche: in molti casi il portatile non supera la fase iniziale di avvio, mentre in altri si verificano blocchi completi, cicli di riavvio o spegnimenti improvvisi con ventole al massimo. Alcuni utenti riferiscono che il sistema si blocca prima della comparsa del logo, impedendo qualsiasi tentativo di ripristino tramite le procedure standard. In altri casi, il dispositivo entra in un loop di riavvio senza possibilità di accedere al menu di recupero.

Il rollback del BIOS risulta complesso. L'unico metodo che ha dato risultati in alcuni casi è la funzione di downgrade via rete (Network BIOS Downgrade), ma stando a quanto riportato questa richiede obbligatoriamente un adattatore HP USB‑C-Ethernet, non sostituibile con periferiche equivalenti. La procedura, inoltre, non è documentata in modo chiaro e non è alla portata degli utenti meno esperti. HP ha dichiarato di essere «consapevole dei problemi segnalati» e di aver avviato un'indagine interna, invitando gli utenti colpiti a contattare l'assistenza. Non sono state fornite indicazioni su una possibile rimozione dell'aggiornamento difettoso da Windows Update né su un eventuale strumento di ripristino ufficiale.

Il problema non è nuovo: nel 2024 un aggiornamento del BIOS aveva reso inutilizzabili alcuni modelli della serie ProBook, con dispositivi che richiedevano interventi hardware costosi. Nonostante le promesse di un rafforzamento dei controlli di qualità, gli incidenti recenti mostrano che le criticità persistono. La tempistica dell'incidente è peraltro ironica: coincide infatti con l'annuncio dell'ingresso di HP tra gli sponsor principali del progetto Linux Vendor Firmware Service (LVFS), un'iniziativa open source dedicata alla distribuzione sicura degli aggiornamenti firmware.

Al momento in cui scriviamo, HP non ha ancora pubblicato un elenco ufficiale dei modelli coinvolti né una procedura di ripristino unificata. Gli utenti che non hanno ancora ricevuto l'aggiornamento sono invitati a disattivare temporaneamente l'installazione automatica degli aggiornamenti critici, mentre chi ha già riscontrato il problema deve rivolgersi all'assistenza tecnica.