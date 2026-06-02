YouTube aggiorna la policy sulla IA

Segnalazioni più visibili e controlli automatici sui contenuti.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-06-2026] Commenti

Immagine: YouTube

YouTube ha avviato un intervento strutturale sul modo in cui identifica e segnala i video generati o alterati tramite strumenti di intelligenza artificiale, introducendo un sistema di etichettatura più visibile e un meccanismo di rilevamento automatico per i contenuti non dichiarati. L'aggiornamento, già operativo, modifica la posizione delle etichette e amplia il ruolo dei sistemi interni nella classificazione dei contenuti fotorealistici prodotti con IA. La piattaforma ha stabilito che ogni video contenente materiale fotorealistico generato o significativamente alterato dall'IA debba riportare l'etichetta AI in posizione prominente. Nei video tradizionali l'indicazione compare sotto il player, sopra la descrizione; negli Shorts è sovrapposta direttamente al contenuto. Questa modifica sostituisce i precedenti formati multipli, unificando la presentazione delle informazioni per tutti i contenuti realistici generati o modificati.

Per i video non realistici, animati o solo leggermente modificati, la piattaforma mantiene invece la collocazione dell'etichetta nella descrizione estesa. YouTube chiarisce che l'obbligo di dichiarazione riguarda i casi in cui l'IA è usata per creare scene in cui una persona persona reale dice o fa qualcosa che non in realtà non è mai accaduto, altera eventi o luoghi reali, oppure genera scene realistiche inesistenti. La dichiarazione deve essere effettuata in fase di upload tramite YouTube Studio. Parallelamente, YouTube ha introdotto un sistema di rilevamento automatico basato su «segnali interni» in grado di identificare l'uso significativo di AI fotorealistica anche quando il creatore del video non lo ha dichiarato. In questi casi, la piattaforma applica autonomamente l'etichetta. Lo youtuber responsabile del contenuto può contestare la classificazione, ma non può rimuovere l'indicazione quando il contenuto è stato generato con strumenti IA proprietari di YouTube, come Veo o Dream Screen, oppure quando il file contiene metadati C2PA che certificano la generazione artificiale.

YouTube specifica che l'etichetta non influisce sulla raccomandazione dei video né sulla monetizzazione. L'obiettivo dichiarato è aumentare la trasparenza senza penalizzare i creatori, mantenendo un equilibrio tra controllo della piattaforma e autonomia degli utenti: «Abbiamo imparato cosa risulta utile alle persone quando si parla di riconoscimento dell'uso dell'IA, e oggi stiamo introducendo due aggiornamenti che rendono il processo più semplice e intuitivo». Il nuovo sistema si inserisce in un contesto in cui i modelli generativi video stanno diventando più potenti e accessibili. L'espansione delle capacità multimodali, come quelle introdotte con modelli recenti in grado di produrre video fisicamente coerenti e culturalmente contestualizzati, ha reso più difficile distinguere contenuti reali da quelli sintetici. Per questo YouTube ha deciso di non affidarsi più esclusivamente alla dichiarazione "manuale" dei creatori.

La piattaforma ha inoltre ampliato le funzioni di rilevamento dei deepfake, consentendo a qualsiasi adulto di verificare la presenza del proprio volto nei video caricati, dopo una fase iniziale riservata a figure pubbliche. Questa estensione mira a contrastare l'uso improprio dell'IA nella creazione di contenuti che imitano persone reali senza consenso.