YouTube, nuovi filtri per nascondere gli Shorts e ripulire i risultati di ricerca

YouTube ha introdotto una modifica ai suoi filtri di ricerca rispondendo direttamente alle richieste degli utenti, che da tempo chiedevano maggiore controllo sui contenuti mostrati nei risultati. La novità più rilevante è l'aggiunta di un filtro dedicato agli Shorts che permette di escludere completamente i video brevi dalle ricerche, una funzione molto attesa da chi preferisce contenuti più lunghi e approfonditi. YouTube ha spiegato che l'aggiornamento nasce da un'analisi dei feedback ricevuti negli ultimi mesi. Molti utenti lamentavano una presenza eccessiva di Shorts tra i risultati, spesso in posizioni di rilievo anche quando si cercavano contenuti di tipo tradizionale. L'azienda ha quindi deciso di intervenire introducendo un'opzione specifica nel menu "Type", dove ora è possibile selezionare "Shorts" o escluderli del tutto.

Il nuovo filtro si affianca alle categorie già esistenti come Video, Canali, Playlist e Film, ma rappresenta la prima volta in cui YouTube separa esplicitamente i contenuti brevi dal resto della piattaforma. La scelta arriva in un momento in cui gli Shorts, introdotti nel 2020, hanno raggiunto una diffusione enorme, spesso saturando i risultati di ricerca. L'aggiornamento include una revisione del menu di ordinamento. La voce "Sort By" (Ordina per) è stata rinominata in "Prioritize", un cambiamento pensato per rendere più chiaro il funzionamento del sistema di ranking dei risultati. Allo stesso modo il filtro "View Count" è stato sostituito da "Popularity", che tiene conto non solo delle visualizzazioni ma anche del tempo di visione. Oltre alle nuove opzioni YouTube ha rimosso alcuni filtri considerati obsoleti o poco utilizzati. Tra questi figurano "Last hour" e "Rating", che secondo l'azienda non funzionavano come previsto e contribuivano a generare confusione tra gli utenti.

L'introduzione del filtro Shorts pare rispondere anche alla crescente presenza di contenuti generati dall'intelligenza artificiale, spesso di qualità discutibile. Molti utenti lamentavano che i risultati di ricerca venivano invasi da clip brevi e poco utili, rendendo difficile trovare video più completi e affidabili. Il nuovo filtro permette di evitare questo tipo di contenuti e di accedere più rapidamente ai video lunghi. L'aggiornamento fa peraltro parte di un piano più ampio per migliorare la scoperta dei contenuti sulla piattaforma. YouTube sta infatti lavorando a una revisione complessiva dei filtri, con l'obiettivo di renderli più intuitivi e coerenti. L'introduzione del filtro Shorts è solo il primo passo di una serie di modifiche che verranno implementate nel corso del 2026. Il nuovo sistema di filtri è già in fase di distribuzione e sarà disponibile progressivamente per tutti gli utenti nelle prossime settimane. YouTube ha confermato che l'aggiornamento riguarda sia la versione web sia le app mobili, garantendo un'esperienza uniforme su tutte le piattaforme.

