Vent'anni di YouTube, la nuova televisione

Sono passati esattamente vent'anni da quel 14 febbraio 2005 quando tre ex dipendenti di PayPal - Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim - fondarono la loro nuova creature: YouTube.

Il primo video venne caricato il 23 aprile dello steso anno e ritraeva uno dei co-fondatori, Karim, davanti agli elefanti dello zoo di San Diego: 19 secondi appena per mostrare al mondo le potenzialità del servizio, che nel corso degli anni hanno totalizzato quasi 349 milioni di visualizzazioni. Riportiamo lo storico video in fondo all'articolo.

YouTube ebbe un successo praticamente immediato: alla fine del 2005 veniva visitato quotidianamente da oltre 8 milioni di utenti e entro la metà dell'anno successivo già venivano caricati ogni giorno più di 65.000 nuovi video.

Tanta improvvisa notorietà attirò anche l'attenzione di Google, che proprio nel 2006 decise di acquistare l'intera piattaforma, sborsando 1,65 miliardi di dollari.

Oggi YouTube è guidata dal CEO Neal Mohan, il quale proprio pochi giorni fa è arrivato a definire senza mezzi termine la piattaforma come «la nuova televisione».

L'occasione per questa affermazione è stata data dal fatto che negli Stati Uniti ormai YouTube viene usato più dal televisore che dallo smartphone; è più popolare di Netflix e anche dei tradizionali canali televisivi.

È chiaramente un modello di televisione diverso da quello tradizionale: è interattivo, fatto non solo di contenuti come film, serie televisive, ed eventi sportivi ma anche di Shorts e trasmissioni dal vivo che praticamente chiunque può organizzare. E i suoi contenuti sono sempre disponibili on demand.

È sicuramente una grossa evoluzione per una piattaforma nata per consentire a chiunque di condividere in modo semplice, via Internet, i propri video personali.