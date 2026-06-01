Laptop economici con IA integrata: Snapdragon C rivoluziona la fascia entry level

I portatili con il nuovo SoC di Qualcomm promettono lunga autonomia, potenza di calcolo e silenziosità estrema.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-06-2026] Commenti

Immagine: Qualcomm

La seconda metà dell'anno sarà un momento importante per i laptop economici con processore ARM, almeno stando a quanto sostiene Qualcomm con la presentazione di Snapdragon C, una nuova piattaforma pensata per portare funzionalità moderne nei laptop di fascia entry level, con un prezzo a partire da 300 dollari. Il SoC è progettato per offrire prestazioni reattive, consumi ridotti e un'autonomia estesa, con l'obiettivo di rendere più accessibile l'uso quotidiano del computer per studenti, famiglie e piccole imprese.

Snapdragon C introduce un'architettura ottimizzata per la gestione delle attività di base, come navigazione web, streaming video, produttività e videoconferenze. La piattaforma integra una NPU dedicata alle funzioni di intelligenza artificiale, una caratteristica non comune nei laptop di questa fascia. L'integrazione della NPU consente di eseguire localmente operazioni IA leggere, riducendo la dipendenza dal cloud e migliorando l'efficienza energetica. Il design termico è stato uno dei punti centrali del progetto. Qualcomm specifica che Snapdragon C è stato sviluppato per garantire dispositivi «freschi e silenziosi», ossia con temperature contenute e senza ventole rumorose.

Diversi produttori - tra cui Acer, HP e Lenovo - starebbero già preparando modelli basati su Snapdragon C con l'obiettivo di ampliare l'offerta di dispositivi Windows on ARM, introducendo soluzioni più accessibili rispetto ai modelli basati su Snapdragon X, rivolti alla fascia premium. Qualcomm descrive inoltre Snapdragon C come una risposta diretta all'aumento dei costi dei componenti e alle esigenze di un mercato che richiede dispositivi economici ma capaci di sostenere carichi di lavoro moderni, offrendo equilibrio tra prestazioni, autonomia e portabilità, senza sacrificare la qualità dell'esperienza utente nelle attività più comuni.

Snapdragon C è progettato per garantire un'autonomia definita «all‑day battery life» (ossia che consenta di lavorare tutto il giorno), supportata da un'architettura a basso consumo e da un processo produttivo ottimizzato. Qualcomm non ha fornito valori numerici specifici, ma indica che l'efficienza energetica è uno dei principali vantaggi rispetto ai processori x86 di pari fascia. La piattaforma supporta inoltre funzionalità di connettività avanzate, ereditate dalle generazioni precedenti di Snapdragon, anche se Qualcomm non ha dettagliato le specifiche tecniche complete nella documentazione disponibile. È previsto il supporto a configurazioni leggere, con chassis sottili e peso ridotto, per favorire la portabilità nei contesti educativi e aziendali.

I primi laptop basati su Snapdragon C saranno disponibili entro la fine dell'anno, con un posizionamento che mira a competere direttamente con i Chromebook e con i notebook x86 entry level.