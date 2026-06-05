Switch 2, batteria rimovibile dal 2027

Nintendo si adegua alla normativa UE.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-06-2026]

nintendo switch 2 batteria rimovibile
Foto di Yasin Hasan.

Nintendo ha confermato che la console Switch 2 avrà una batteria sostituibile dall'utente in Europa a partire dal 2027, in conformità con la nuova normativa UE che impone ai produttori di rendere accessibili e sostituibili le batterie dei dispositivi elettronici. L'indicazione è arrivata nel corso di un incontro con gli investitori, durante il quale il gigante giapponese ha chiarito che la console sarà progettata per rispettare i requisiti tecnici previsti dal regolamento europeo. La normativa UE 2023/1542 stabilisce infatti che, dal 2027, le batterie integrate nei dispositivi portatili debbano poter essere rimosse e sostituite senza strumenti specializzati. Nintendo ha spiegato che Switch 2 sarà conforme a queste disposizioni, pur mantenendo un design che garantisca robustezza e sicurezza.

La scelta di rendere la batteria sostituibile comporta modifiche strutturali rispetto ai modelli precedenti. Le console portatili moderne utilizzano spesso batterie integrate per ragioni di compattezza e dissipazione termica, ma la normativa europea richiede un compromesso tra accessibilità e integrità del dispositivo. Nintendo non ha fornito informazioni sulle modalità di accesso alla batteria, né su eventuali differenze tra versioni destinate a mercati extraeuropei. Il regolamento UE prevede inoltre requisiti aggiuntivi relativi al riciclo, alla tracciabilità e alla percentuale minima di materiali recuperati nelle batterie.

Le aziende dovranno garantire che gli utenti possano sostituire la batteria senza compromettere la sicurezza del dispositivo e senza invalidare la garanzia. Nintendo ha confermato che la revisione della Switch 2 sarà progettata tenendo conto di questi vincoli, ma non ha indicato se la sostituzione della batteria potrà essere effettuata senza l'uso di attrezzi, per quanto semplici (come dei cacciaviti), o se sarà previsto un sistema di apertura semplificato.

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