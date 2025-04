Nintendo Switch 2 è ufficiale

Con schermo da 7,9 pollici Full HD.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-04-2025] Commenti (1)

Immagine: Nintendo

Nintendo ha presentato al mondo la Switch 2, la nuova versione della console che ha risollevato le sorti dell'azienda giapponese dopo il fallimento della Wii U.

L'annuncio ufficiale segue a meno di tre mesi il teaser di gennaio e scioglie gli ultimi dubbi per quanto riguarda le specifiche.

La Nintendo Switch 2 si presenta con un LCD touch capacitivo da 7,9 pollici (dunque più grande rispetto a quello da 6,2 pollici del modello originale), con una risoluzione di 1080p e una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 fps.

Quando collegata alla sua base, la console è in grado di raggiungere la risoluzione 4K a 60 frame per secondo.

La base stessa è stata riprogettata: oltre a un'estetica più moderna e arrotondata, ora include una ventola per il raffreddamento per garantire prestazioni stabili anche durante sessioni di gioco prolungate.

L'annuncio ha anche confermato che la Switch 2 supporterà un'ampia gamma di giochi (disponibili anche in versione fisica su cartuccia, come nella Switch), prodotti non soltanto da Nintendo: l'elenco include infatti titoli di terze parti come Elden Ring e Cyberpunk 2077, oltre naturalmente a esclusive inedite come Mario Kart World e The Duskbloods di FromSoftware, in arrivo nel 2026.

I giochi non saranno economici: si parla di 90 euro per titoli come Mario Kart World. La console sarà disponibile in Europa a partire dal 5 giugno 2025, al prezzo di 469,99 euro (509,99 nella versione che include anche Mario Kart World), con 256 GByte di memoria interna (espandibile tramite microSD) e velocità di lettura e scrittura migliorate rispetto al modello precedente.

Le uniche vere critiche finora mossa alla nuova Switch, oltre al prezzo dei videogiochi, riguardano la decisione di Nintendo di adottare uno schermo LCD invece di un display OLED. La versione OLED della Switch originale aveva ricevuto numerosi elogi e, pertanto, molti non si capacitano della scelta.

Qui sotto, il video ufficiale di presentazione.