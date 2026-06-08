Thermaltake presenta l'alimentatore che si divide in due

Da una parte il PSU vero e proprio, dall'altra l'hub dei cavi.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-06-2026] Commenti

Immagine: Thermaltake

Thermaltake ha presentato al Computex 2026 un alimentatore modulare in cui il blocco di potenza e l'hub dei cavi sono fisicamente separabili, introducendo un design che consente di lasciare il "dock" dei connettori all'interno del case e rimuovere solo l'unità che eroga l'energia. Il sistema, parte della linea DockPower, mira a semplificare la gestione dei cavi e la manutenzione. Il concetto è basato su due elementi principali: un modulo PSU vero e proprio, che contiene l'elettronica di conversione AC‑DC, e un hub interno che ospita i connettori per la scheda madre, la GPU e gli altri componenti. I due blocchi sono collegati tramite un'interfaccia proprietaria ad alta capacità, che trasferisce la potenza e i segnali di controllo dal modulo esterno al dock montato nel case.

Quando l'utente deve intervenire sull'alimentatore, non è necessario scollegare tutti i cavi dal sistema. Il dock rimane fissato all'interno del case, con i cavi già instradati e collegati ai componenti, mentre il modulo di potenza può essere estratto e sostituito. TechSpot descrive il sistema come un modo per «non dover mai più ricollegare tutti i cavi» quando si cambia alimentatore. L'idea è che l'utente possa aggiornare il modulo di potenza (per esempio passando a una versione più potente o più efficiente) mantenendo invariata la parte di cablaggio interno. Questo approccio è particolarmente rilevante per configurazioni complesse con molte periferiche e più linee di alimentazione.

Il dock interno è organizzato come un pannello di distribuzione, con connettori dedicati per ATX, EPS, PCIe e periferiche. I cavi modulari partono da questo hub verso i componenti del sistema, mentre il modulo di potenza fornisce una o più linee ad alta capacità che vengono poi suddivise internamente. La logica di regolazione e protezione rimane nel blocco PSU, che gestisce tensioni, correnti e protezioni standard (OCP, OVP, UVP, OTP, SCP). Il design mostrato al Computex include supporto per i connettori 12V‑2x6 destinati alle GPU di fascia alta.

Thermaltake ha confermato che la linea DockPower arriverà sul mercato nel terzo trimestre del 2026 in quattro varianti: 750 W, 850 W, 1000 W e 1200 W. I prezzi annunciati sono rispettivamente 120, 130, 160 e 180 dollari. Tutti i modelli sono certificati 80 Plus Gold, con efficienza superiore al 90% in condizioni di carico tipiche, e saranno disponibili in due colorazioni, nero e bianco, per adattarsi a configurazioni con estetiche differenti. Sono previsti ulteriori modelli della stessa famiglia, ma non ci sono ancora dettagli sulle potenze o sulle fasce di prezzo.