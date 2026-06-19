Per pubblicare le foto dei minori serve il consenso di entrambi i genitori

Lo stabilisce il Garante: una firma sola non basta.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-06-2026]

garante foto minori consenso genitori
Foto di Artem Kniaz.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che la pubblicazione online delle foto dei minori richiede il consenso di entrambi i genitori, introducendo un chiarimento operativo che incide direttamente sulle pratiche di scuole, associazioni sportive, enti locali e piattaforme digitali. Il provvedimento, adottato a seguito di segnalazioni e richieste di parere, definisce in modo puntuale le condizioni per il trattamento delle immagini dei minori, richiamando il quadro normativo del Codice Civile e del GDPR. La decisione ribadisce che il consenso di un solo genitore non è sufficiente quando si tratta di diffondere immagini del figlio su siti web, social network o altri canali accessibili al pubblico. Il Garante richiama l'articolo 316 del Codice Civile, che prevede l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, e sottolinea che la pubblicazione delle foto costituisce un trattamento di dati personali potenzialmente idoneo a incidere sulla sfera privata del minore.

Il provvedimento chiarisce che la diffusione delle immagini non può essere considerata un atto di ordinaria amministrazione. Per questo motivo, l'ente o il soggetto che intende pubblicare le foto deve acquisire un consenso esplicito, informato e documentato da parte di entrambi i genitori. In assenza di tale consenso, la pubblicazione non è lecita. Il Garante precisa inoltre che il consenso deve essere specifico e riferito allo scopo dichiarato. Non è sufficiente un'autorizzazione generica, né è possibile utilizzare moduli che non distinguano chiaramente tra uso interno e diffusione pubblica. La pubblicazione sui social network è considerata una forma di diffusione particolarmente invasiva, poiché comporta la perdita di controllo sulla circolazione delle immagini.

Il provvedimento affronta anche il caso di disaccordo tra i genitori. In tali situazioni, l'ente deve sospendere la pubblicazione e invitare le parti a rivolgersi al giudice tutelare, unico soggetto competente a dirimere il conflitto. Il Garante ricorda che la tutela del minore prevale su qualsiasi altra considerazione, incluse esigenze organizzative o comunicative dell'ente. La decisione si applica a scuole, associazioni sportive, parrocchie, enti pubblici e privati, nonché a qualsiasi soggetto che gestisca attività rivolte ai minori. Il Garante sottolinea che tali soggetti devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la corretta gestione dei consensi, incluse procedure di archiviazione e verifica.

Il provvedimento richiama anche l'articolo 8 del GDPR, relativo ai servizi della società dell'informazione, ricordando che il consenso del minore non è sufficiente per la pubblicazione delle immagini, anche quando il minore ha compiuto 14 anni. La responsabilità rimane in capo ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale. Il Garante invita inoltre gli enti a valutare soluzioni alternative alla pubblicazione delle foto, come l'uso di immagini oscurate, riprese di gruppo non identificabili o sistemi di accesso riservato. Tali misure possono ridurre i rischi senza rinunciare alla documentazione delle attività.

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Il Garante ricorda che la diffusione incontrollata delle immagini può esporre i minori a rischi quali furto d'identità, uso improprio delle foto e profilazione non autorizzata. Per questo motivo, la richiesta del doppio consenso è considerata una misura necessaria e proporzionata. La decisione ha effetto immediato e gli enti sono invitati ad adeguare le proprie procedure. Il Garante ha annunciato che continuerà a monitorare il settore e a fornire chiarimenti operativi, anche alla luce delle evoluzioni normative europee in materia di tutela dei minori.

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Commenti all'articolo (1)

{tictac}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
19-6-2026 10:24
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