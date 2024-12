Australia, social media vietati per legge ai minori di 16 anni

Le piattaforme hanno 365 giorni di tempo per implementare i controlli.

Altrove - anche in Italia - se ne parla, ma in Australia si è passati dalle parole ai fatti: è stata infatti approvata una legge che vieta l'utilizzo dei social media a chiunque abbia meno di 16 anni.

Occorrerà un anno prima che la legge entri in vigore, per concedere alle varie piattaforme il tempo di adeguarsi e porre in atto i necessari controlli al fine della verifica dell'età.

Trascorso questo tempo, i social che non saranno in regola potranno ricevere sanzioni fino a 50 milioni di dollari australiani, ossia oltre 30 milioni di euro.

«Vogliamo che i nostri figli abbiano un'infanzia e che i parenti sappiano che li sosteniamo» ha commentato il Primo Ministro australiano, Anthony Albanese, dopo l'approvazione della legge.

La norma, una delle più restrittive al mondo, prevede che nessuno al di sotto dei 16 anni possa avere accesso a un social media e ciò, se è stato generalmente accolto con favore dai genitori australiani, ha invece preoccupato le diverse piattaforme online, le quali hanno innanzitutto sottolineato come sia estremamente difficile implementare il divieto, specialmente se si vuole evitare di ledere la privacy.

La portata di tale difficoltà diventerà presto evidente, poiché ora si tratta di mettere in atto i sistemi che impediscano a quanti hanno meno di 16 anni di iscriversi e frequentare luoghi online come Facebook, Instagram, TikTok e via di seguito.

Per il Primo Ministro Albanese tutto ciò non è un problema: «Non pretendiamo che l'implementazione [dei controlli, NdR] sia perfetta, così come il divieto di vendita di alcol ai minori di 18 anni non implica che nessun minorenne riesca ad accedervi. Sappiamo però che è la cosa giusta da fare».