TinyRetroPad, il clone di Blocco Note pesante appena 25 KByte

Il suo autore è Dave Plummer, storico sviluppatore Microsoft.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-07-2026] Commenti (1)

Dave Plummer, ex sviluppatore Microsoft (è l'autore della finestra per la formattazione e del primo Task Manager) ha realizzato un clone del Blocco Note grande appena 25 KB, scritto in C++ moderno e privo di dipendenze esterne. Il progetto, chiamato TinyRetroPad, è stato pubblicato su GitHub e mostra come sia possibile ricreare un editor di testo funzionale utilizzando esclusivamente le API Win32, con un approccio minimalista che richiama gli strumenti software degli anni Novanta.

TinyRetroPad è composto da un singolo file sorgente e utilizza solo funzioni native del sistema operativo. L'autore ha dichiarato che l'obiettivo era dimostrare quanto sia possibile ridurre la complessità di un'applicazione moderna, evitando framework, librerie grafiche e componenti aggiuntivi. Il risultato è un eseguibile estremamente leggero, compatibile con Windows 10 e Windows 11, e in grado di avviarsi quasi istantaneamente. Il progetto implementa le funzionalità essenziali di un editor di testo: apertura e salvataggio dei file, gestione della finestra, selezione del testo e operazioni di copia e incolla. L'interfaccia è costruita interamente con controlli Win32 standard, senza elementi personalizzati. Questo approccio permette di mantenere dimensioni ridotte e di garantire compatibilità anche con le versioni più recenti del sistema operativo.

Il repository mostra che TinyRetroPad utilizza un modello di programmazione basato su callback e messaggi di sistema, tipico delle applicazioni Win32 classiche. L'editor gestisce gli eventi della finestra tramite la funzione WndProc, che intercetta input dell'utente, ridimensionamento e operazioni di menu. Il codice è scritto in C++ moderno, ma senza utilizzare funzionalità avanzate del linguaggio che richiederebbero librerie aggiuntive. Il progetto include anche un sistema di menu minimale, con voci per aprire, salvare e creare nuovi file. L'autore ha implementato manualmente la gestione dei dialoghi di apertura e salvataggio, utilizzando le API standard del sistema operativo. L'editor non include funzioni avanzate come evidenziazione della sintassi, supporto Unicode esteso o gestione di file di grandi dimensioni, poiché l'obiettivo è mantenere il codice semplice e compatto.

TinyRetroPad è stato sviluppato come esercizio tecnico e come dimostrazione delle capacità delle API Win32; e forse per lanciare qualche frecciatina al Blocco Note di oggi, che negli ultimi tempi ha guadagnato tutta una serie di funzioni da molti ritenute non proprio fondamentali. Il repository indica che il progetto è stato costruito con Visual Studio, ma può essere compilato anche con altri strumenti compatibili con il compilatore MSVC. L'autore ha fornito istruzioni dettagliate per la compilazione e per l'esecuzione del programma. Il progetto non include dipendenze esterne né file di risorse complessi. L'intero editor è contenuto in un singolo file .cpp, con poche centinaia di righe di codice.

TinyRetroPad è stato accolto con interesse dalla comunità degli sviluppatori, che ha evidenziato come il progetto rappresenti un esempio utile per chi vuole imparare a programmare applicazioni native su Windows senza utilizzare framework moderni. Il repository include anche una sezione dedicata alle motivazioni del progetto, che spiegano l'intento di mostrare un approccio "retro" alla programmazione. Il progetto è open source e può essere modificato liberamente. L'autore incoraggia gli sviluppatori a utilizzare TinyRetroPad come base per esperimenti o per la creazione di editor personalizzati.