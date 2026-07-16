Indifferenza

Cassandra Crossing/ Cosa fare quando ChatControl 1.0, dato per morto, nel finale si rialza come in un film americano, e ChatControl 2.0 continua a strisciare nel buio della Commissione UE? Fare piani per il futuro? Forse, ma solo solo aver dato un'occhiata disincantata e impietosa al presente.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-07-2026]

cassandra indifferenti
Foto di Puscas Adryan.

Oggi Cassandra, come d'abitudine, ha letto l'ultima puntata delle cronache splatter dall'Unione Europea. Come spero saprete, con un colpo di mano prefestivo e procedurale degno del Belpaese è stato fatto passare il clone di ChatControl 1.0, già respinta due volte dal Parlamento Europeo. Non chiedete a Cassandra, cosa che le è successa veramente, «se era una cosa importante». Per altri due anni le piattaforme potranno fare scansioni a gogò della vostra roba social, mentre restano in attesa, di peggiorare e rendere permanente questo abominio; questo è infatti il progetto di Darth Ursula e dei suoi amichetti nella Commissione Europea. Ma questo non è l'argomento di oggi.

L'argomento di oggi è l'indifferenza. Cosa provava Cassandra mentre vedeva le fiamme che si stavano levando dalla sua città, consumandola? Era arrabbiata con i suoi concittadini che non le avevano creduto, o piuttosto si sentiva triste e impotente per non essere riuscita a convincerli? Probabilmente era triste ma serena; serena perché aveva fatto tutto quello che poteva, e nulla rimaneva da fare. Quanto tempo e quanti sforzi si possono chiedere a una persona? Quando a questa persona non rimane che dire «Ho fatto il mio, ho fatto tutto quello che era possibile fare.»

Non preoccupatevi più di tanto di ChatControl e di Darth Ursula. Preoccupatevi di voi stessi e per voi stessi. Per le cose che state accettando con indifferenza, e talvolta con piacere. Già in questo trovate i pezzi principali di un regime che il Grande Fratello non poteva nemmeno immaginare, perché andava ben oltre i suoi sogni più sfrenati. Non importa se vi indignate o no per ChatControl. Importa invece che voi non avete abbiate mai preso sul serio il mondo digitale. In fondo in fondo siete convinti che il digitale non sia una cosa importante; siete convinti che, qualsiasi cosa succeda nel mondo digitale, la vostra vita possa continuare come l'avete vissuta fino ad adesso, cioè dando in pasto il vostro tempo, la vostra attenzione e il vostro io alle piattaforme.

Io so il perché. In fondo in fondo vi sentivate più furbi di quei paranoici ottimisti che vi facevano sorridere. In fondo in fondo vi sentivate intoccabili, come se tutto quello che non vi colpisce subito in realtà fosse innocuo. Non è così. Se non esistessero i social e le chat centralizzati, ChatControl sarebbe impossibile. Se non sprecaste voi stessi nei social, il Grande Fratello sarebbe ancora a rimuginare cosa fare, e non starebbe conducendo le operazioni finali di conquista del mondo.

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E ancora una volta, a dire il vero, se cercate il colpevole non dovete guardare verso Bruxelles, ma semplicemente guardarvi allo specchio. Non siate indifferenti!

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Marco Calamari

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