Claude accede ai siti con 1Password, ma senza vedere mai le credenziali

È più sicuro che consegnare direttamente la password all'agente.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-07-2026]

claude 1password

Il noto gestore di password 1Password ha introdotto una nuova funzionalità che permette a Claude, l'agente AI di Anthropic, di accedere ai siti web per conto dell'utente utilizzando le credenziali di questi ma senza mai ricevere la password. La funzione, disponibile su macOS tramite le estensioni dei due servizi, consente all'agente di autenticarsi e svolgere attività nel browser, mantenendo però le credenziali fuori dal suo contesto. Il sistema è stato progettato con una serie di protezioni tecniche che riducono l'esposizione delle password, pur lasciando aperti rischi legati alle azioni che l'agente può compiere una volta dentro l'account.

La caratteristica principale dell'integrazione è che Claude non vede mai la password. Quando l'agente raggiunge una pagina che richiede l'autenticazione, invia una richiesta a 1Password. L'utente visualizza quale login vuole utilizzare Claude e può approvare, scegliere un altro account o negare l'accesso. L'approvazione richiede un'autenticazione tramite 1Password, come Touch ID o la password dell'account. Solo dopo questa conferma, l'estensione di 1Password inserisce direttamente nel sito username, password e eventuale codice OTP, attraverso un canale sicuro che non viene mostrato all'agente. Secondo 1Password, le credenziali non entrano mai nel contesto di Claude né nei sistemi di Anthropic. L'agente sa soltanto quale login sia stato utilizzato, ma non riceve né memorizza la password. Questo approccio è più sicuro rispetto a scenari in cui l'utente copia una password in una conversazione con l'IA o permette al modello di leggere documenti contenenti credenziali.

La funzione introduce anche una modalità chiamata Agentic Mode. Quando Claude assume il controllo del browser, l'estensione di 1Password viene bloccata e l'agente può utilizzare solo le credenziali approvate per il compito corrente. Non può esplorare il vault, attivare suggerimenti di completamento automatico o accedere ad altri elementi salvati. Questo meccanismo impedisce che un agente con controllo del browser possa tentare di interagire con il password manager in modo non previsto. L'integrazione funziona attualmente su Mac e richiede versioni aggiornate dell'app desktop e dell'estensione di 1Password, insieme all'app e all'estensione di Claude. Sono supportati username, password e codici OTP presenti negli elementi Login del vault. Le passkey non sono ancora compatibili e i siti che utilizzano metodi come "Accedi con Google" potrebbero non funzionare correttamente.

Nonostante le protezioni implementate, il rischio principale rimane. Claude non vede la password, ma può comunque entrare nell'account autenticato. Una volta dentro, un agente IA può visualizzare informazioni private, modificare impostazioni, inviare messaggi, effettuare acquisti o eseguire qualsiasi azione disponibile all'utente. La protezione della password non equivale alla protezione dei dati e delle funzionalità accessibili dopo il login. Il problema è particolarmente evidente per servizi che contengono dati sensibili. Un agente potrebbe accedere alla cronologia ordini, agli indirizzi, alle opzioni di pagamento o alle sottoscrizioni di un sito di e‑commerce. Il rischio aumenta con email, social network, hosting, amministrazione cloud, servizi finanziari o dashboard aziendali, dove un errore o un'azione non prevista può avere conseguenze significative.

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Esiste inoltre la minaccia del prompt injection. Una pagina web compromessa potrebbe contenere istruzioni nascoste che manipolano l'agente. Claude potrebbe anche interpretare male le richieste dell'utente, cliccare elementi sbagliati o inviare dati prima che l'utente se ne accorga. L'approvazione biometrica aiuta, ma non elimina la necessità di verificare con attenzione ogni richiesta. L'abitudine degli utenti ad approvare rapidamente Touch ID o Face ID può rappresentare un ulteriore rischio. Una schermata che mostra che Claude vuole usare un login Amazon non comunica automaticamente tutte le azioni che l'agente potrebbe compiere una volta dentro l'account. Per questo motivo, l'uso iniziale dovrebbe concentrarsi su attività a basso rischio e preferibilmente in sola lettura.

Compiti come controllare lo stato di una consegna o verificare una lista dei desideri possono essere ragionevoli, purché l'utente controlli il login richiesto e comprenda le possibili azioni. L'accesso a servizi critici come email, banca, WordPress, hosting, social media o piattaforme che permettono trasferimenti di denaro, pubblicazione di contenuti o modifiche di sicurezza dovrebbe essere valutato con estrema cautela. Gli utenti dovrebbero evitare di concedere accesso tramite account amministrativi quando esistono account con privilegi limitati. Le aziende dovrebbero applicare le stesse regole di least privilege utilizzate per dipendenti e servizi automatizzati. Un agente IA dovrebbe ricevere solo le autorizzazioni strettamente necessarie per il compito richiesto.

Rimane comunque irrisolto il problema più ampio: se sia opportuno affidare a un agente IA l'accesso completo a ciò che si trova dietro un login. La funzione può essere utile, ma richiede prudenza, selezione accurata degli account e verifica attenta di ogni richiesta. La password può rimanere segreta, ma l'autorità associata a quella password viene comunque delegata all'agente.

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