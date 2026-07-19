Il font che gli umani leggono ma manda in crisi le IA generative

Decoy Font è stato progettato per arginare l'estrazione di contenuti testuali da parte delle IA.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-07-2026]

decoy font
Immagine: Decoy Font

È nato un tipo di carattere sperimentale, denominato Decoy Font, progettato per risultare leggibile agli esseri umani ma problematico per i sistemi di Intelligenza Artificiale generativa, creando un divario percettivo tra lettura naturale e interpretazione algoritmica. Il font utilizza una combinazione di glifi ambigui e forme volutamente ingannevoli per confondere i modelli di riconoscimento testuale, mantenendo al tempo stesso una leggibilità accettabile per l'occhio umano. L'obiettivo è ridurre la capacità delle AI di estrarre contenuti testuali da immagini, documenti o interfacce grafiche che impiegano questo stile tipografico.

Il funzionamento del Decoy Font si basa sulla sostituzione di caratteri convenzionali con varianti grafiche che presentano differenze minime ma significative per i sistemi di visione artificiale. Le IA tendono a interpretare i glifi come simboli non correlati o sequenze prive di senso, mentre gli utenti umani riescono a ricostruire il significato grazie alla familiarità con le forme alfabetiche e alla capacità cognitiva di contestualizzare. Questo approccio sfrutta la discrepanza tra riconoscimento statistico e percezione visiva. Il font è stato sviluppato come risposta alla crescente capacità delle AI generative di estrarre testo da immagini, screenshot e documenti digitalizzati. L'evoluzione dei modelli multimodali ha reso più semplice per gli algoritmi interpretare contenuti visivi, anche quando compressi, distorti o parzialmente oscurati. Il Decoy Font introduce un livello di protezione passiva, impedendo alle AI di ricostruire correttamente le parole senza ricorrere a tecniche invasive o complesse.

La struttura del font include varianti di lettere che condividono tratti comuni ma differiscono in punti chiave, come curvature, spessori o allineamenti. Queste differenze sono sufficienti a generare errori sistematici nei modelli di riconoscimento, che tendono a classificare i glifi come caratteri appartenenti a lingue diverse, simboli matematici o elementi grafici privi di significato. Il progetto sottolinea come la tipografia possa diventare uno strumento di difesa contro l'estrazione automatica dei dati. L'uso del Decoy Font in documenti sensibili, presentazioni o contenuti condivisi online può ridurre la possibilità che sistemi automatizzati acquisiscano informazioni non destinate all'elaborazione algoritmica. Questo approccio non sostituisce le tecniche crittografiche o le misure di sicurezza tradizionali, ma introduce un ulteriore livello di protezione basato sulla forma visiva del testo.

La sperimentazione mostra che il font mantiene una leggibilità sufficiente per la maggior parte degli utenti, sebbene richieda un breve periodo di adattamento. La ricerca evidenzia inoltre che il font può essere utilizzato per testare la robustezza dei modelli di riconoscimento ottico. L'adozione di glifi ambigui permette di valutare la capacità delle AI di gestire caratteri non standard, fornendo indicazioni utili per migliorare gli algoritmi di OCR e i modelli multimodali. Questo aspetto rende il Decoy Font rilevante anche per la comunità di ricerca. Il progetto non mira a rendere il testo completamente irriconoscibile, ma a introdurre un livello di complessità sufficiente a ostacolare l'estrazione automatica. La leggibilità umana rimane un requisito centrale, mentre la difficoltà per le AI è un effetto intenzionale ottenuto attraverso la manipolazione delle forme tipografiche. La combinazione di questi elementi rende il font un esperimento significativo nel campo della sicurezza visiva.

Ti raccomandiamo anche:
Microsoft apre il codice di Comic Chat
WordPress porta l'IA nell'editor: l'assistente genera immagini, trad...
Microsoft lancia Copilot Vision: la IA adesso vede tutto quel che succede sullo ...
Adobe, utenti in rivolta contro i nuovi Termini d'Uso

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Dopo 15 anni Microsoft pensiona Calibri
Windows 3.1 compie 30 anni
Oltre 150 stampanti HP vulnerabili ad attacchi da remoto

Commenti all'articolo (3)

{Andrea}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
20-7-2026 07:59
{Andrea}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
20-7-2026 07:57

Tosevitaa
“accettabile”: non so se sono io ma leggo allo stesso modo Happy Human e Sorry Robot con una specie di effetto strabismo… è leggibile finché si parla di poche parole dovessi leggere un testo intero così penso impazzirei!
20-7-2026 06:13
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Se ti fosse data l'occasione di andare a cena con uno di questi personaggi, chi sceglieresti?
Steve Jobs, fondatore di Apple
Bill Gates, fondatore di Microsoft
Richard Stallman, fondatore della Free Software Foundation e del movimento del software libero
Sergey Brin o Larry Page, fondatori di Google
Tim Berners Lee, ideatore del world wide web
Vorrei suggerire un altro nome (nei commenti qui sotto)

Mostra i risultati (4107 voti)
Luglio 2026
n. 4141 del 20-07-2026
Meta in tribunale: avrebbe usato l'IA per decidere chi licenziare
n. 4140 del 17-07-2026
PayPal crolla e diventa preda
n. 4139 del 16-07-2026
Basta una dieresi per mandare in crisi l'app IO
n. 4138 del 14-07-2026
Furgone segue il navigatore e arriva a un rifugio di montagna
n. 4137 del 13-07-2026
Microsoft: preparatevi a un diluvio di patch
n. 4136 del 10-07-2026
Torlink, il motore torrent da terminale che unifica ricerca e download
n. 4135 del 09-07-2026
La stampante completamente open source è quasi pronta
n. 4134 del 07-07-2026
Windows 11 identifica ogni PC con un codice unico: così è stato arrestato un diciannovenne
n. 4133 del 06-07-2026
Certificati, finalmente la PA accede direttamente all'Anagrafe Nazionale
n. 4132 del 03-07-2026
Il bug in Windows 11 che divora fino a 70 GB di spazio
n. 4131 del 01-07-2026
WhatsApp, al via la prenotazione dei nomi utente
Giugno 2026
n. 4130 del 29-06-2026
Hackerata Trenitalia, rubati i dati di viaggio dei passeggeri
n. 4129 del 25-06-2026
L'UE approva l'euro digitale
n. 4128 del 24-06-2026
L'avanzata delle dark factory: 1300 lavoratori sostituiti da 50 robot
n. 4127 del 22-06-2026
Il telefono minimalista di Commodore che sfida gli smartphone tradizionali
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 20 luglio
2026
Linus Torvalds cambia rotta: chi non vuole l'IA in Linux può anche anda...
2024
Windows 11, aggiornamenti più piccoli e più rapidi
2023
È morto Kevin Mitnick, “l'hacker più famoso del mondo”
2022
Microsoft, un nuovo Windows ogni tre anni
2021
MacOS parla e dice qualunque cosa
2020
Una falla vecchia di 17 anni in Windows: turatela
2019
Da Nokia uno smartphone economico con batteria rimovibile e Android One
2018
I nuovi MacBook Pro sono così potenti che si surriscaldano. E rallentano dr...
2017
Di quale generazione fai parte?
2016
Frenesia da Pokémon Go: le cose da sapere
2015
Il motore di ricerca che non si fa i fatti vostri
2014
L'uomo-wiki
2013
44 anni fa il primo passo sulla Luna
2012
L'orologio del terrorista adesso è multicolore
2011
Apple, ennesimo trimestre positivo e utile record
2010
In prova: Acer Aspire TimelineX 5820TG
2009
YouTube condannata per aver infastidito un Piccolo Orso Bruno
2008
L'iPhone? Meglio acquistarlo a rate
2006
Software libero: Umbria in prima fila
2005
Live 8, i video di Berlino (*aggiornamento*)
2004
Laptop in crescita in Europa
2002
Francobolli... col Pc
2001
Globalizzazione e telecomunicazioni
Olimpo Informatico


 
web metrics