Decoy Font è stato progettato per arginare l'estrazione di contenuti testuali da parte delle IA.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-07-2026] Commenti (3)

Immagine: Decoy Font

È nato un tipo di carattere sperimentale, denominato Decoy Font, progettato per risultare leggibile agli esseri umani ma problematico per i sistemi di Intelligenza Artificiale generativa, creando un divario percettivo tra lettura naturale e interpretazione algoritmica. Il font utilizza una combinazione di glifi ambigui e forme volutamente ingannevoli per confondere i modelli di riconoscimento testuale, mantenendo al tempo stesso una leggibilità accettabile per l'occhio umano. L'obiettivo è ridurre la capacità delle AI di estrarre contenuti testuali da immagini, documenti o interfacce grafiche che impiegano questo stile tipografico.

Il funzionamento del Decoy Font si basa sulla sostituzione di caratteri convenzionali con varianti grafiche che presentano differenze minime ma significative per i sistemi di visione artificiale. Le IA tendono a interpretare i glifi come simboli non correlati o sequenze prive di senso, mentre gli utenti umani riescono a ricostruire il significato grazie alla familiarità con le forme alfabetiche e alla capacità cognitiva di contestualizzare. Questo approccio sfrutta la discrepanza tra riconoscimento statistico e percezione visiva. Il font è stato sviluppato come risposta alla crescente capacità delle AI generative di estrarre testo da immagini, screenshot e documenti digitalizzati. L'evoluzione dei modelli multimodali ha reso più semplice per gli algoritmi interpretare contenuti visivi, anche quando compressi, distorti o parzialmente oscurati. Il Decoy Font introduce un livello di protezione passiva, impedendo alle AI di ricostruire correttamente le parole senza ricorrere a tecniche invasive o complesse.

La struttura del font include varianti di lettere che condividono tratti comuni ma differiscono in punti chiave, come curvature, spessori o allineamenti. Queste differenze sono sufficienti a generare errori sistematici nei modelli di riconoscimento, che tendono a classificare i glifi come caratteri appartenenti a lingue diverse, simboli matematici o elementi grafici privi di significato. Il progetto sottolinea come la tipografia possa diventare uno strumento di difesa contro l'estrazione automatica dei dati. L'uso del Decoy Font in documenti sensibili, presentazioni o contenuti condivisi online può ridurre la possibilità che sistemi automatizzati acquisiscano informazioni non destinate all'elaborazione algoritmica. Questo approccio non sostituisce le tecniche crittografiche o le misure di sicurezza tradizionali, ma introduce un ulteriore livello di protezione basato sulla forma visiva del testo.

La sperimentazione mostra che il font mantiene una leggibilità sufficiente per la maggior parte degli utenti, sebbene richieda un breve periodo di adattamento. La ricerca evidenzia inoltre che il font può essere utilizzato per testare la robustezza dei modelli di riconoscimento ottico. L'adozione di glifi ambigui permette di valutare la capacità delle AI di gestire caratteri non standard, fornendo indicazioni utili per migliorare gli algoritmi di OCR e i modelli multimodali. Questo aspetto rende il Decoy Font rilevante anche per la comunità di ricerca. Il progetto non mira a rendere il testo completamente irriconoscibile, ma a introdurre un livello di complessità sufficiente a ostacolare l'estrazione automatica. La leggibilità umana rimane un requisito centrale, mentre la difficoltà per le AI è un effetto intenzionale ottenuto attraverso la manipolazione delle forme tipografiche. La combinazione di questi elementi rende il font un esperimento significativo nel campo della sicurezza visiva.