Linus Torvalds cambia rotta: chi non vuole l'IA in Linux può anche andarsene



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-07-2026]

torvalds ia kernel linux
Foto di Daniil Komov.

Un intervento diretto di Linus Torvalds nella mailing list degli sviluppatori del kernel ha chiarito la posizione del progetto Linux sull'uso dell'Intelligenza Artificiale: gli strumenti basati su modelli generativi devono essere considerati parte integrante del flusso di lavoro, e chi li rifiuta in modo ideologico dovrebbe valutare di lasciare la comunità o creare un fork separato. La discussione è nata attorno all'adozione di Sashiko, un sistema di analisi automatica delle patch, e si è rapidamente trasformata in un confronto sul ruolo della tecnologia nella manutenzione del codice.

Il dibattito è stato innescato dalla richiesta di alcuni sviluppatori di poter ignorare i report generati da Sashiko. La loro posizione si rifaceva alle linee guida della Software Freedom Conservancy, che invitano a rispettare le preferenze dei programmatori scettici verso l'uso delle IA generative. Altri manutentori hanno però evidenziato che filtrare manualmente le segnalazioni annullerebbe il vantaggio principale dell'automazione, aumentando il carico di lavoro dei revisori. Torvalds è intervenuto affermando che Linux non è un progetto ostile alle nuove tecnologie e che l'adozione di strumenti basati sull'IA deve essere valutata sulla base dell'utilità tecnica, non di considerazioni ideologiche. Ha ribadito che l'open source si fonda sul merito delle soluzioni e non sulla resistenza a strumenti che possono migliorare la qualità del codice.

L'uso crescente di strumenti generativi per individuare errori, suggerire modifiche e analizzare patch complesse sta diventando sempre più centrale ed è stato già affrontato una volta da Torvalds, il quale ora però pare aver rivisto almeno parzialmente la propria opinione: se appena lo scorso maggio sosteneva che la IA rischiasse di rallentare il lavoro, ora è decisamente più a favore di questa tecnologia. Sashiko, in particolare, è stato introdotto per velocizzare la revisione delle proposte di modifica, riducendo il tempo necessario ai manutentori per individuare problemi ricorrenti. Alcuni sviluppatori hanno però segnalato che i report generati possono contenere errori o interpretazioni imprecise, richiedendo verifiche aggiuntive.

Torvalds ha riconosciuto che gli strumenti di IA non sono infallibili e che possono generare segnalazioni fuorvianti, ma chiaramente non pensa più che siano «solo marketing». Ha sottolineato che anche gli sviluppatori umani producono codice difettoso e che la presenza di errori non è un motivo sufficiente per rifiutare una tecnologia. Ha invitato la comunità a migliorare gli strumenti affinché forniscano un supporto concreto ai manutentori, riducendo il rumore e aumentando la precisione delle analisi. L'evoluzione dei modelli ha reso più affidabili le analisi automatiche, riducendo il numero di segnalazioni errate e aumentando l'utilità pratica degli strumenti.

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Nel corso della discussione, Torvalds ha espresso una posizione netta verso chi rifiuta l'uso degli strumenti basati su modelli generativi. Nel messaggio inviato alla mailing list ha scritto: «Gli sviluppatori che rifiutano categoricamente l'uso dei modelli linguistici dovrebbero lasciare il progetto o creare un proprio fork». Con questa dichiarazione, Torvalds ha chiarito che l'adozione dell'IA non è considerata opzionale all'interno del processo di sviluppo del kernel, ma parte integrante dell'evoluzione tecnica del progetto.

Altri progetti open source hanno adottato approcci differenti. Alcuni, come il game engine Godot o l'emulatore RPCS3, hanno imposto divieti espliciti sull'uso di contributi generati da IA, citando problemi di qualità e difficoltà nella verifica del codice. La scelta di Linux va invece nella direzione opposta, privilegiando l'integrazione degli strumenti generativi nel processo di sviluppo. La posizione di Torvalds riflette la necessità di gestire un progetto con migliaia di partecipanti e un flusso costante di patch. L'automazione delle verifiche può ridurre il carico dei manutentori, che spesso devono analizzare modifiche complesse in tempi ridotti. L'adozione di strumenti come Sashiko mira a rendere più efficiente la revisione, pur richiedendo un monitoraggio costante della qualità dei report generati.

La discussione ha anche evidenziato la tensione tra innovazione tecnologica e conservatorismo metodologico. Alcuni sviluppatori temono che l'uso di IA possa introdurre dipendenze indesiderate o ridurre la trasparenza del processo di revisione. Altri ritengono che ignorare strumenti ormai diffusi nel settore possa isolare il progetto e rallentare l'evoluzione del kernel. La conclusione della discussione è stata netta: l'IA deve essere considerata uno strumento tecnico e il progetto Linux non può permettersi di ignorare tecnologie che migliorano la produttività. Torvalds ha invitato la comunità a concentrarsi sull'efficacia degli strumenti e a evitare contrapposizioni ideologiche che ostacolano il lavoro.

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Commenti all'articolo (1)

{utente anonimo}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
20-7-2026 01:37
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